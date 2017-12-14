ŞAKA DEĞİL GERÇEK! OYNANAN HAFTA KADAR GOL ATIYORLAR
Çanakkale Süper Amatör Ligi takımı Biga Adaspor rakiplerini; 8. haftada 8-0, 9. haftada 9-0, 10. haftada ise 10-0'lık skorlarla yendi.
Çanakkale Süper Amatör Ligi'nde Biga Adaspor, ligin 8'inci haftasında rakibi Kepezspor'u 8-0, 9. haftasında Küçükkuyu Gençlerbirliği'ni 9-0 ve 10'uncu haftasında rakibi Arslanspor'u 10-0 mağlup etti.
"ATILAN GOLLERİN HEPSİNİN BİR AMACI VAR"
Ligin lideri Biga Adaspor, böylelikle oynadıkları hafta sayısı kadar gole erişerek bir ilke imza attı. Futbol sahalarında nadir rastlanan olayda Kulüp Başkanı Zeki Mutlu, "Atılan gollerin hepsinin bir amacı var. Türkiye'de bir rekor kırmayı denedik ve başardık. Bu ülkemizde kırılmayan bir rekor ve bunu isteyerek yaptık. Herkese örnek olmak istedik. Oyunculara başarılarından dolayı çift prim verildi" diye konuştu.
11. HAFTADAKİ RAKİBİ KARABİGA BELEDİYESPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Gazete Habertürk'ten Mehmet Andaç'ın haberine göre Biga Adaspor'un 11. haftadaki rakibi Karabiga Belediyespor takım sorumlusu Cüneyt Aytürk ise "İlk hedefimiz geçen hafta olan puan kaybımızı telafi etmek. Özünde yüzde 95'i Bigalı olan futbolcularımızla bu yarışın içinde olmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
- Dolandırıcıların Yeni Yöntemi: Bakan Bey Para İstiyor!
- Tmsf, 30 Medya Şirketinin Varlıklarını Satıyor
- Merkez Bankası, Politika Faizini Sabit Tutarken Geç Likidite Penceresi Faizini Artırdı
- Abraaj Group, Biletall.Com'dan Hisse Satın Aldı
- Başbakan Yıldırım: Ülkeler İflas Ederken Türkiye Büyümeye Devam Etti
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Yasağını Çiğnediler! Abd'de Transseksüeller Orduya Katılacak
- İşte Skandalın Fotoğrafı! Irak Ordusu, Ypg İle Sınır İçin Anlaştı
- Annesi El Sallayıp Uğurladı, Bakıcı Kadın Akıl Almaz Şiddete Asansörde Başladı
- Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
- Gösteri İçin 62 Katlı Binaya Çıktı, Eli Kayınca Feci Şekilde Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar