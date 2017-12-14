Çanakkale Süper Amatör Ligi'nde Biga Adaspor, ligin 8'inci haftasında rakibi Kepezspor'u 8-0, 9. haftasında Küçükkuyu Gençlerbirliği'ni 9-0 ve 10'uncu haftasında rakibi Arslanspor'u 10-0 mağlup etti.

"ATILAN GOLLERİN HEPSİNİN BİR AMACI VAR"

Ligin lideri Biga Adaspor, böylelikle oynadıkları hafta sayısı kadar gole erişerek bir ilke imza attı. Futbol sahalarında nadir rastlanan olayda Kulüp Başkanı Zeki Mutlu, "Atılan gollerin hepsinin bir amacı var. Türkiye'de bir rekor kırmayı denedik ve başardık. Bu ülkemizde kırılmayan bir rekor ve bunu isteyerek yaptık. Herkese örnek olmak istedik. Oyunculara başarılarından dolayı çift prim verildi" diye konuştu.

11. HAFTADAKİ RAKİBİ KARABİGA BELEDİYESPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Gazete Habertürk'ten Mehmet Andaç'ın haberine göre Biga Adaspor'un 11. haftadaki rakibi Karabiga Belediyespor takım sorumlusu Cüneyt Aytürk ise "İlk hedefimiz geçen hafta olan puan kaybımızı telafi etmek. Özünde yüzde 95'i Bigalı olan futbolcularımızla bu yarışın içinde olmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz" dedi.

Kaynak: haberinburada