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Şaka değil gerçek... Aziz Yıldırım hoca oluyor

ŞAKA DEĞİL GERÇEK... AZİZ YILDIRIM HOCA OLUYOR

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, en büyük hayallerinden biri olan Fenerbahçe Üniversitesi kurulduktan sonra spor yöneticiliği dersi verecek.

Tarih : 10 Şubat 2018, 12:20
Puan Ver : Şaka Değil Gerçek... Aziz Yıldırım Hoca Oluyor(10/10)6

Fenerbahçe Başkanı, bir yandan kongre hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan da flaş bir karar aldı.

Aziz Yıldırım bir hayalini gerçekleştirecek. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın en büyük hayallerinden birisi Fenerbahçe Üniversitesi... Açılması için geri sayıma geçilen okulda Fenerbahçe kendi gazetecisini, kendi sporcusunu, kendi teknik direktörünü yetiştirecek.

BİZZAT KENDİSİ DERS VERECEK

Ayrıca Yıldırım'ın üzerinde durduğu bir bölüm daha var; spor yöneticiliği. Yıldırım'ın, bu bölümün derslerine bizzat kendisinin de girmek istediği öğrenildi.

Kaynak: Fotomaç

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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