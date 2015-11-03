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şair odabaşı sözünü tuttu, ülkeyi terk etti

ŞAİR ODABAŞI SÖZÜNÜ TUTTU, ÜLKEYİ TERK ETTİ

Ak Parti'nin tek başına iktidara gelmesi üzerine, twitter hesabı üzerinden dün akşam “politik rest” çekerek Fransa'ya yerleşeceğini açıklayan tanınmış şair Yılmaz Odabaşı, bu konuda kararlı olduğunu belirterek, “Yılgınlık yok. Ama 70'lerden...

Tarih : 03 Kasım 2015, 09:19
Puan Ver : Şair Odabaşı Sözünü Tuttu, Ülkeyi Terk Etti(7/10)4


Ak Parti'nin tek başına iktidara gelmesi üzerine, twitter hesabı üzerinden dün akşam “politik rest” çekerek Fransa'ya yerleşeceğini açıklayan tanınmış şair Yılmaz Odabaşı, bu konuda kararlı olduğunu belirterek, “Yılgınlık yok. Ama 70'lerden beri politik mücadele veren, 4 yıl cezaevinde yatmış bir şair olarak, benim böyle bir tepki göstermeye hakkım yok mu?” dedi.








Etiketler: Şair  Odabaşı  Sözünü  Tuttu  Ülkeyi  Terk  Etti    haber

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