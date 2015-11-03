Ak Parti'nin tek başına iktidara gelmesi üzerine, twitter hesabı üzerinden dün akşam “politik rest” çekerek Fransa'ya yerleşeceğini açıklayan tanınmış şair Yılmaz Odabaşı, bu konuda kararlı olduğunu belirterek, “Yılgınlık yok. Ama 70'lerden...



Ak Parti'nin tek başına iktidara gelmesi üzerine, twitter hesabı üzerinden dün akşam “politik rest” çekerek Fransa'ya yerleşeceğini açıklayan tanınmış şair Yılmaz Odabaşı, bu konuda kararlı olduğunu belirterek, “Yılgınlık yok. Ama 70'lerden beri politik mücadele veren, 4 yıl cezaevinde yatmış bir şair olarak, benim böyle bir tepki göstermeye hakkım yok mu?” dedi.