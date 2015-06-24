'ŞAİR CEKETLİ ÇOCUK' ÖLÜMÜNÜN 10. YILINDA ETKİNLİKLERLE ANILACAK
Karadeniz müziğinin efsanesi Kazım Koyuncu ölümünün 10. yılında bir dizi etkinlikle anılacak. 33 yaşındayken akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitiren sanatçıyı anmak için 26-27 Haziran'da Beşiktaş Abbasağa Parkı'nda ‘dost sahnesi' kurulacak. Anma kapsamında düzenlenecek bir diğer etkinlik de Küçükçiftlik Park'ta gerçekleşecek.
Abbasağa'da, Kazım İsyandır Platformu tarafından organize edilen etkinlik kapsamında yapılacak anmada, tüm gün ekoloji, dil ve kültür üzerine forumlar düzenlenecek. Akşam saatlerinde de isteyen müzisyenler birer Kazım Koyuncu şarkısıyla ‘Dost Sahnesi'nde yer alacak.
Küçükçiftlik Park'ta, Kardeş Türküler, Bulutsuzluk Özlemi, Pilli Bebek gibi gruplar da sahne alacak. Halkevleri tarafından “Yaşamı ve doğayı savunmak için yeryüzüne şarkılar söylüyoruz” adıyla 26 Haziran'da gerçekleşecek. Etkinlik duyurusunda şöyle deniliyor:
“Doğanın ve yaşamın talanına karşı verilen mücadeleleri hep birlikte büyütmek için, nükleer enerji santrallerine, doğanın ve kentin katledilmesine karşı Kazım Koyuncu severler Halkevleri'nin düzenlediği konserde buluşuyor.”
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar