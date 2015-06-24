

Karadeniz müziğinin efsanesi Kazım Koyuncu ölümünün 10. yılında bir dizi etkinlikle anılacak. 33 yaşındayken akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitiren sanatçıyı anmak için 26-27 Haziran'da Beşiktaş Abbasağa Parkı'nda ‘dost sahnesi' kurulacak. Anma kapsamında düzenlenecek bir diğer etkinlik de Küçükçiftlik Park'ta gerçekleşecek.



Abbasağa'da, Kazım İsyandır Platformu tarafından organize edilen etkinlik kapsamında yapılacak anmada, tüm gün ekoloji, dil ve kültür üzerine forumlar düzenlenecek. Akşam saatlerinde de isteyen müzisyenler birer Kazım Koyuncu şarkısıyla ‘Dost Sahnesi'nde yer alacak.



Küçükçiftlik Park'ta, Kardeş Türküler, Bulutsuzluk Özlemi, Pilli Bebek gibi gruplar da sahne alacak. Halkevleri tarafından “Yaşamı ve doğayı savunmak için yeryüzüne şarkılar söylüyoruz” adıyla 26 Haziran'da gerçekleşecek. Etkinlik duyurusunda şöyle deniliyor:



“Doğanın ve yaşamın talanına karşı verilen mücadeleleri hep birlikte büyütmek için, nükleer enerji santrallerine, doğanın ve kentin katledilmesine karşı Kazım Koyuncu severler Halkevleri'nin düzenlediği konserde buluşuyor.”