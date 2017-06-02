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sahursuz oruç tutanları bekleyen tehlike!

SAHURSUZ ORUÇ TUTANLARI BEKLEYEN TEHLİKE!

Uykularını bölmemek için sahura kalkmadan oruç tutanları, kan şekerinin düşmesi, halsizlik ve baş ağrısı bekliyor

Tarih : 02 Haziran 2017, 16:42
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Beslenme ve diyet uzmanları, sahursuz tutulan orucun hem zor olduğunu, hem sağlığa zarar verdiğini hem de kilo alma riski getirdiğini belirtti.



İHA'nın haberine göre; Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Şahika Nergiz, "Oruç tutanlar mutlaka sahur yapmalı. Çünkü sahura kalkılmadan oruç tutulursa zaten uzun olan açlık süresi iyice artacaktır. Bu da kişinin metabolizma hızının ve kan şekerinin düşmesine, halsizlik ve baş ağrısına sebep olacaktır. Diğer yandan sahursuz oruç tutanlar, iftarda kendini çok yemekten alamıyor. Bunun yanı sıra tatlı yeme isteği de artıyor ve bu da kilo almaya yol açıyor" dedi.



Nergiz, sahurda ve iftarda dikkat edilmesi gereken diğer önemli konuları şöyle sıraladı:



- Sahurda ağır yemeklerden kaçınılmalı. Bulgur, esmer pirinç, kepekli makarna gibi glisemik indeksi düşük besinlerle yapılan yiyecekler tüketilerek, tok kalma süresi artırılmalı.



- Sahurda gün boyu kan şekerini dengede tutacak protein içeriği yüksek (yumurta, peynir, süt, yoğurt gibi) besinlere muhakkak yer verilmeli.



- Sahurda tuzlu ve çok yağlı peynir çeşitlerinden (kaşar, tulum, ezine vb.) uzak durulmalı. Yerine lor, az yağlı beyaz peynir tüketilmeli.



- Zeytin tuz miktarı yüksek bir besin olduğundan sahurda fazla zeytin tüketmekten kaçınılmalı.



 



kaynak:habertürk








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