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sahurda tok tutan yiyecekler! canan karatay açıkladı!

SAHURDA TOK TUTAN YİYECEKLER! CANAN KARATAY AÇIKLADI!

Prof. Canan Karatay, sahurda yendiğinde gün boyu tok tutacak besinlerle ilgili altın değerinde tavsiyelerde bulunuyor.

Tarih : 09 Haziran 2016, 13:05
Puan Ver : Sahurda Tok Tutan Yiyecekler! Canan Karatay Açıkladı!(7/10)7


On bir ayın sultan Ramazan'ın gelmesinin sevinci İslam aleminde sevinçle karşılanırken, Türkiye'de 17 saati bulacak olan oruç ibadetine vücudu hazırlamak için uzmanlar altın değerinde tavsiyelerde bulunuyor. Bu uzmanların en popülerlerinden biri Canan Karatay, sahurda yendiğinde gün boyu tok tutacak besinleri sıralıyor.



KARPUZ YEMEYİN



Sahurda karpuz yenmemesi gerektiğini söyleyen Canan Karatay konuya, "Karpuzun lifi olmadığı için kan şekerini aniden yükseltir ve çok çabuk acıktırır" şeklinde bir açıklama getiriyor.



Canan Karatay sahurda tok tutan yiyecekler listesine ise peynir ve köfteyi de yerleştiriyor. Mercimek çorbası, ceviz, fındık, fıstık, içli köfte de önerilerinin başında geliyor. Kızartmalardan ise kesinlikle uzak durulmasını istiyor.



KARATAY: SAHURDA YUMURTA ÇOK ÖNEMLİ



Canan Karatay sahur sofrasının baştacı olarak yumurtayı gösteriyor ve şunları söylüyor;



-"Sahurda 3-4 yumurtayı bol tereyağına kırıp yiyebilirsiniz. Sarısıyla birlikte yenilmelidir. Sahurda yumurta çok önemli. Yağlı çok önemli. Yumurta ve tereyağından aldığınız enerji sizi 24 saat tok tutabilir."








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