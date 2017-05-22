

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Beyser Pişkin, oruçluyken tükürük salgılamasının azalması nedeniyle diş çürümelerinde artış meydana gelebileceğini belirterek, ramazan ayından önce diş bakımı yaptırılmasının önemine işaret etti.



Prof. Dr. Pişkin, yaptığı açıklamada, ağız ve diş sağlığı için periyodik olarak diş hekimine görünmek gerektiğini ancak bu kontrollerin özellikle oruç ayı öncesi öneminin daha da arttığını dile getirdi.







Oruçluyken tükürük salgısının azaldığını, bunun ağız içi asidik ortamı artırdığını ve çürümelere karşı hassas bir ortam yarattığını kaydeden Pişkin, ramazan ayında iftar ve sahurdan sonra dişlerin yanı sıra dilin de fırçalanması gerektiğini bildirdi.



Pişkin, "Ramazan ayı girmeden önce herkes, diş hekimine gidip çürüklerine baktırmalı, kötü dolguları, kötü köprüleri, protezleri varsa bunları yeniletmeli. Diş sağlığınızla ilgili problemleri gidererek oruç dönemine girmelisiniz. Özellikle çürükleriniz varsa dolguları yapılmalı. Kötü kaplamalar varsa daha düzgün hale getirilmeli. Periyodik olarak diş hekimine gidilmesi gerekir ama ramazan öncesi yeni çürük oluşumunun engellenmesi için mutlaka gidilmelidir" dedi.



Ağız kokusunun temel nedeninin diş ve diş eti rahatsızlıkları olduğunu ancak oruçluyken bazı enzimlerin açığa çıkması ve açlık yüzünden ağız kokusunda artış görülebileceğini aktaran Pişkin, oruçluyken tükürük salgısının azaldığını, gün içerisinde suyla çalkalanması durumunda ağızdaki asidik ortamın nötürleşeceği, bunun ağız kokusunu ve çürük riskini azaltacağını belirtti.







kaynak:habertürk