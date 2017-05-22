Stk'lar Ve 15 Temmuz Gazileri Darbecileri Protesto Etti
Fetö'nün İl Sorumlularına Operasyon: 13 Gözaltı
Ankara Valisi Topaca, Öldürülen Teröristlerin Hedefini Açıkladı
Sahurda Peynir Yemenin Bu Faydasını Biliyor Muydunuz?
'tayfun Erdoğan Babası Emrah'tan Ev İstedi'
Sırrı Süreyya Önder'den Flaş Karar
Trump'ı Bekleyen İsrail'de Bir Araç Yayaların Arasına Daldı
Yunanistan Cumhurbaşkanına: Fenerbahçe Çok İyiydi
Fenerbahçe Ve Beşiktaş Arasında Dev Takas!
Tff'den Fenerbahçe'ye Kutlama
İşte Fenerbahçe'nin Kazandığı Para!
Kocaeli'de Fabrikada Yangın!
Bakanlık Evlerde Kullandığınız Onlarca Ürüne Toplatma Kararı Verdi
Dolar Ve Euro Haftaya Nasıl Başladı?
Otomotiv Devi Ceo'nun Görevine Son Verdi
Füzeleri Test Ettiren Kim'den Seri Üretim Talimatı
Destiny 2 Ps4'te Bekleneni Veremeyebilir!
The Witcher Hayranlarına Müjde!
Facebook Messenger İçin Yeni Özellik Geldi
Galaxy Note 7R Ne Zaman Çıkacak?

sahurda peynir yemenin bu faydasını biliyor muydunuz?

SAHURDA PEYNİR YEMENİN BU FAYDASINI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Oruçluyken diş çürükleri artıyor. Sebebi ise tükürük salgılamanın azalması... Prof. Dr. Beyser Pişkin, oruç dönemine girilmeden önce diş sağlığıyla ilgili problemlerin giderilmesi gerektiğini söylüyor

Tarih : 22 Mayıs 2017, 12:52
Puan Ver : Sahurda Peynir Yemenin Bu Faydasını Biliyor Muydunuz?(10/10)10


Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Beyser Pişkin, oruçluyken tükürük salgılamasının azalması nedeniyle diş çürümelerinde artış meydana gelebileceğini belirterek, ramazan ayından önce diş bakımı yaptırılmasının önemine işaret etti.



Prof. Dr. Pişkin, yaptığı açıklamada, ağız ve diş sağlığı için periyodik olarak diş hekimine görünmek gerektiğini ancak bu kontrollerin özellikle oruç ayı öncesi öneminin daha da arttığını dile getirdi.



Oruçluyken tükürük salgısının azaldığını, bunun ağız içi asidik ortamı artırdığını ve çürümelere karşı hassas bir ortam yarattığını kaydeden Pişkin, ramazan ayında iftar ve sahurdan sonra dişlerin yanı sıra dilin de fırçalanması gerektiğini bildirdi.



Pişkin, "Ramazan ayı girmeden önce herkes, diş hekimine gidip çürüklerine baktırmalı, kötü dolguları, kötü köprüleri, protezleri varsa bunları yeniletmeli. Diş sağlığınızla ilgili problemleri gidererek oruç dönemine girmelisiniz. Özellikle çürükleriniz varsa dolguları yapılmalı. Kötü kaplamalar varsa daha düzgün hale getirilmeli. Periyodik olarak diş hekimine gidilmesi gerekir ama ramazan öncesi yeni çürük oluşumunun engellenmesi için mutlaka gidilmelidir" dedi.



Ağız kokusunun temel nedeninin diş ve diş eti rahatsızlıkları olduğunu ancak oruçluyken bazı enzimlerin açığa çıkması ve açlık yüzünden ağız kokusunda artış görülebileceğini aktaran Pişkin, oruçluyken tükürük salgısının azaldığını, gün içerisinde suyla çalkalanması durumunda ağızdaki asidik ortamın nötürleşeceği, bunun ağız kokusunu ve çürük riskini azaltacağını belirtti.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Sahurda  Peynir  Yemenin  Bu  Faydasını  Biliyor  Muydunuz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER