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sahur vakti baldızını bıçaklayarak öldürdü!

SAHUR VAKTİ BALDIZINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ!

Gaziantep'te baldızını bıçaklayarak öldüren şahıs, kaçtığı esnada evde cep telefonunu, kapıda ayakkabısını, mahallede ise cüzdanını düşürdü

Tarih : 23 Haziran 2016, 11:28
Puan Ver : Sahur Vakti Baldızını Bıçaklayarak Öldürdü!(6/10)4


Gaziantep'te baldızını bıçaklayarak öldüren şahıs, kaçtığı esnada evde cep telefonunu, kapıda ayakkabısını, mahallede ise cüzdanını düşürdü. Haberi duyan kadının yakınları olay yerine akın ederken, hırsızlık ve uyuşturucudan birçok sabıkası olan zanlıyı arama çalışmaları devam ediyor. İddiaya göre, Cuma Aydan(28), sahur vaktinde Gaziantep Şehitkamil ilçesine bağlı 8 Şubat Mahallesi 39. sokakta yaşayan eşinin ablası Selma Güngör'ün(33) evine gitti.



2 bıçak darbesi ile Selma Güngör'ü bıçaklayarak öldüren Aydan, hızla olay yerinden kaçtı. Evde cep telefonu ve kapıda ise ayakkabısını bırakarak çıplak ayakla kaçan zanlı, evin bulunduğu sokakta ise cüzdanını düşürdü. Cüzdanın içerisinden zanlıya ait ehliyet ve şahsi eşyaları çıkarken, şahsın kimliği kısa sürede belirlendi. Olayın ardından Güngör'ün yakınları olay yerine akın etti. Olay yerinde inceleme yapan polis, cinayetin sebebini henüz belirleyemezken, hırsızlık ve namus cinayeti ihtimalleri üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Evli ve çocuğu bulunmayan Selma Güngör'ün eşi M. Güngör'ün ise geceleri fabrikada çalıştığı öğrenilirken, olay yerinden kaçarak kayıplara karışan zanlı Cuma Aydan'ın ise hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından sabıkası bulunduğu bildirildi.








Etiketler: Sahur  Vakti  Baldızını  Bıçaklayarak  Öldürdü    haber

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