

Son yıllarda binlerce vatandaşı kandırıp milyonlarca liralık vurgun yapan telefon dolandırıcıları, şimdi de “kargo” yöntemini kullanmaya başladı. Sahtekârlar, İstanbul Esenyurt'ta ARC Global Lojistik şirketinin adını kullanıp 2 Şubat günü binlerce kişiye “Kargonuz var” mesajı gönderdi. İsimlerine gelen kargoyu almak için PTT şubelerine koşan vatandaşlar, 99 TL'yle 200 TL arasında ücretler ödeyerek paketleri aldı.







PAKETLER BOŞ ÇIKTI







PTT de yatırılan parayı, kendi ücretini kestikten sonra söz konusu firma adı kullanılarak açılan hesap numarasına havale etti. Ancak evinin yolunu tutan vatandaşlar, kutuyu açtığında boş olduğunu gördü, ardından da telefona sarılıp ARC Global Lojistik'i arayarak parasını istedi. Gelen telefonların ardından durumu anlayan şirket yetkilileri ise çaresizce “Aradığınız dolandırıcı biz değiliz, ismimizi kullandılar” cevabını veriyor. Her gün 200'ün üzerinde telefon aldıklarını söyleyen şirket yetkilisi Orhan Halis Demir, hem kendilerinin hem de vatandaşın mağdur olduğunu söyledi.







Olayı, GSM şirketlerinin yanı sıra bimer ve siber suçlar birimlerine bildirdiklerini anlatan Demir, şöyle devam etti: “Bizi savcılığa yönlendirdiler. Yaptığımız araştırmalarda bu kişilerin adreslerini aldıkları bazı kurbanların evlerini soyduklarını da öğrendik. 15 gündür yaklaşık 10 bin insan aradı. Her birine tek tek cevap veriyoruz. Dolandırıldıklarını, aradıkları dolandırıcının biz olmadığını söylüyoruz. Kimi kızıyor, kimi dolandırıldığını yeni anlıyor.”