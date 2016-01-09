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sahtecilikte yöntem bu

SAHTECİLİKTE YÖNTEM BU

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın, 50-60 sahte diplomalı öğretmen tespit ettiklerini açıklamasının ardından sahtecilerin izlediği yöntem ortaya çıktı.

Tarih : 09 Ocak 2016, 12:02
Puan Ver : Sahtecilikte Yöntem Bu(10/10)9


Edinilen bilgiye göre, Avcı'nın, “Çete işi olduğunu düşünüyoruz” dediği kişiler, öğretmen alımının düşük olduğu branşlardan mezun adayları hedef aldı. Atanmak için yüksek puanlara ihtiyaç duyulan fizik, kimya, tarih gibi bölümlerden mezun adayların diplomalarında değişiklik yapıldı. Diplomalar, ihtiyaç fazlası nedeniyle atanma ihtimali daha yüksek olan din kültürü, İngilizce, özel eğitim ve rehberlik bölümlerinden mezun olunmuş gibi değiştirildi. Böylece, en az 90-95 puanla öğretmen olabilecek fizik ya da kimya bölümü mezunu, sahte diplomayla 55 puanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni oldu.








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