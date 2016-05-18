

Sahte reçete düzenleyerek ilaç kaçakçılığı yaptığı öne sürülen orgazine suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi.







İstanbul Emniyet Müdürlüğü Orgazine Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte reçete düzenleyerek organize halde ilaç kaçakçılığı yapıp haksız kazanç elde ettiği öne sürülen bir suç örgütüne yönelik başta İstanbul olmak üzere Ankara, Adana, Hatay, Kastamonu, Kocaeli ve Mardin'de biri Suriye uyruklu 46 kişinin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.







İstanbul Sağlık Müdürlüğü ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yapılan şikayetler sonucu başlatılan soruşturma kapsamında yaklaşık 2 yıldır sürdürülen fiziki ve teknik takip sonucu düzenlenen operasyonda, aralarında doktor, eczacı ve ecza deposu sahibi kişilerin de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.







Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin örgüt kurarak bazı doktorların e-reçete şifrelerini ele geçirdikleri, kanser, şeker ve hemofili gibi hastalıklarla mücadele eden kişilerin kimlik bilgilerini kullanarak sahte reçete düzenledikleri ve bu reçeteleri farklı illerdeki eczanelerden temin ettikleri tespit edildi.







Şüphelilerin temin edilen yüksek fiyatlı ilaçları kaçak yollardan Azerbaycan, Suriye, Mısır ve Irak gibi ülkere yollayarak haksız kazanç elde edip devleti 6 milyon lire zarara uğrattıkları öne sürüldü.







Operasyon kapsamında yapılan arama çalışmaları sürerken, gözaltına alınan bazı şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.