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sahte reçete operasyonunda bir operasyon daha

SAHTE REÇETE OPERASYONUNDA BİR OPERASYON DAHA

Sahte reçete düzenleyerek ilaç kaçakçılığı yaptığı öne sürülen orgazine suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında doktor, eczacı ve ecza deposu sahibi kişilerin de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı

Tarih : 18 Mayıs 2016, 09:30
Puan Ver : Sahte Reçete Operasyonunda Bir Operasyon Daha(10/10)10


Sahte reçete düzenleyerek ilaç kaçakçılığı yaptığı öne  sürülen orgazine suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde operasyon  düzenlendi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Orgazine Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü  ekiplerince, sahte reçete düzenleyerek organize halde ilaç kaçakçılığı yapıp  haksız kazanç elde ettiği öne sürülen bir suç örgütüne yönelik başta İstanbul  olmak üzere Ankara, Adana, Hatay, Kastamonu, Kocaeli ve Mardin'de biri Suriye  uyruklu 46 kişinin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon  düzenlendi.



İstanbul Sağlık Müdürlüğü ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne  yapılan şikayetler sonucu başlatılan soruşturma kapsamında yaklaşık 2 yıldır  sürdürülen fiziki ve teknik takip sonucu düzenlenen operasyonda, aralarında  doktor, eczacı ve ecza deposu sahibi kişilerin de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına  alındı.



Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, operasyon kapsamında  gözaltına alınan şüphelilerin örgüt kurarak bazı doktorların e-reçete şifrelerini  ele geçirdikleri, kanser, şeker ve hemofili gibi hastalıklarla mücadele eden  kişilerin kimlik bilgilerini kullanarak sahte reçete düzenledikleri ve bu  reçeteleri farklı illerdeki eczanelerden temin ettikleri tespit edildi.



Şüphelilerin temin edilen yüksek fiyatlı ilaçları kaçak yollardan  Azerbaycan, Suriye, Mısır ve Irak gibi ülkere yollayarak haksız kazanç elde edip  devleti 6 milyon lire zarara uğrattıkları öne sürüldü.



Operasyon kapsamında yapılan arama çalışmaları sürerken, gözaltına  alınan bazı şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık  kontrolünden geçirildi.








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