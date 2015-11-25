SAHTE RAKI İÇEN 3 KİŞİ ÖLDÜ, 7 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI
İzmir'de son 3 günde sahte rakı içtikten sonra rahatsızlanan 3 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise tedavi altına alındığı öğrenildi.
İzmir'de son 3 günde sahte rakı içtikten sonra rahatsızlanan 3 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise tedavi altına alındığı öğrenildi.
Rakı içtikten sonra rahatsızlandıkları şikayetiyle iki gündür Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne çok sayıda başvu oldu. Metil alkol zehirlenmesiyle Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne başvuranların tedavileri devam ederken edinilen bilgiye göre zehirlenen şahıslar pet şişeyle aldıkları rakıyı içtikten sonra rahatsızlandı.
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