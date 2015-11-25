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Sahte rakı içen 3 kişi öldü, 7 kişi tedavi altına alındı

SAHTE RAKI İÇEN 3 KİŞİ ÖLDÜ, 7 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

İzmir'de son 3 günde sahte rakı içtikten sonra rahatsızlanan 3 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise tedavi altına alındığı öğrenildi.

Tarih : 25 Kasım 2015, 14:05
Puan Ver : Sahte Rakı İçen 3 Kişi Öldü, 7 Kişi Tedavi Altına Alındı(5/10)5


 İzmir'de son 3 günde sahte rakı içtikten sonra rahatsızlanan 3 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise tedavi altına alındığı öğrenildi.



Rakı içtikten sonra rahatsızlandıkları şikayetiyle iki gündür Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne çok sayıda başvu oldu. Metil alkol zehirlenmesiyle Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne başvuranların tedavileri devam ederken edinilen bilgiye göre zehirlenen şahıslar pet şişeyle aldıkları rakıyı içtikten sonra rahatsızlandı.








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