Kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şebekeye polis baskın yaptı.

"HESABINIZ FETÖ TARAFINDAN KULLANILIYOR"

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) görevli Yrd. Doç. Dr. Ö.E.'yi arayan ve kendisini polis olarak tanıtarak, adına kayıtlı banka hesabının FETÖ tarafından kullanıldığını, bu nedenle de hesabını kullanan şahısların yakalanması için verilecek PTT hesabına para yatırmasını söyledi. Dolandırıcılara inanan Ö.E. kendisine verilen hesaba 10 seferde toplam 25 bin TL yatırdı. Havale işlemlerinin ardından dolandırıldığını anlayan Ö.E., durumu polise bildirdi.

DOLANDIRICILAR GAZİANTEP'TEN ÇIKTI

İhbar üzerine harekete geçen asayiş ekipleri, dolandırıcıların izini Gaziantep'te buldu. Gaziantep polisiyle birlikte yapılan operasyonda, ilk olarak Ö.E.'nin yatırmış olduğu 25 bin TL'yi çekmeye giden Rıdvan D.'yi suçüstü yakaladı. Rıdvan D.'nin ilk sorgusunun ardından polis ekipleri, Abdurrahman E., Karahan K., Batuhan C. ve suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen Yunus G.'yi gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ÇOK SAYIDA BANKA KARTI ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada dekontlar, çok sayıda cep telefonu, sim kartı, banka kartları ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Polis ekipleri, şüphelilerin eğlence merkezlerinde yeni eleman temini için etkinlikler düzenlediklerini tespit etti.DOLANDIRDIKLARI VATANDAŞLARDAN TOPLAM 68 BİN TL ÇALMIŞLAR

Polis ekipleri, dolandırıcıların Mersin'den 54 bin TL, Kocaeli'den 11 bin TL ve henüz öğrenilmeyen bir başka ilden de 3 bin 500 TL olmak üzere vatandaşları toplam 68 bin 500 TL dolandırdığını tespit etti.

Kaynak: haberinburada