

Adana merkezli İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'ında aralarında bulunduğu 10 ilde 100 adrese eş zamanlı 750 polisle operasyon yapılarak kendilerini polis, savcı ve Jandarma olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran şahıslar yakalandı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kendisini polis, savcı ve jandarma olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran şebekeyi çökertmek için savcı ve hakimden alınan dinleme ile çeteyi 2 ay önce takibe başladı. Yapılan takip sonucunda Adana merkezli İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Mersin, adıyaman, Şanlıurfa, Denizli, Gaziantep ve Kocaeli de İsa E., Cuma A. ve Ahmet E. isimli şahısların liderliğini yaptığı ayrıca her ilin sorumlusunun olduğu yaklaşık 80 kişilik çetenin varlığını belirledi.







"2.5 milyon lira vatandaşın cebinde kaldı"







Polis 2 ay boyunca yaptığı dinleme sonucunda zanlıların vatandaşları dolandırmasının de önüne geçti. Polis yaklaşık 100 vatandaşın 2.5 milyon lirasının dolandırılmasının önüne geçerek vatandaşın mağdur olmasının önüne geçti. Dolandırıcılar bu sırada vatandaşlardan yaklaşık 500 bin lira da dolandırdı. Polis iki ay boyunca hem fiziki hem de teknik olarak zanlıları 10 ilde adım adım takip etti.







kaynak:milliyet