





Son yılların en büyük sahtekarlık girişimine yönelik operasyon önceki gün Şişli Nüfus Müdürlüğü'nde gerçekleşti. 29 Eylül'de nüfus müdürlüğüne giden Coşkun K., kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp elindeki resmi belgeyi ibraz ederek 2001 yılında ölen eski genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın oğlu Kerope Çilingir'e ait nüfus bilgilerini istedi.







'Milli İstihbarat Müsteşarlığı, İç İstihbarat Bölge Başkanlığı' başlığı altında düzenlenen dilekçeyi inceleyen görevliler, Coşkun K.'nın davranışlarından şüphelendi. Durumdan haberdar edilen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube dedektifleri yaptıkları incelemede belgenin sahte olduğunu belirledi. Randevu günü Şişli Nüfus Müdürlüğü'ne giden Coşkun K., içeride tedbir alan polislerce gözaltına alındı.