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sahte kimlikle istanbul adalet sarayı'nda olarak çalışmış

SAHTE KİMLİKLE İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA OLARAK ÇALIŞMIŞ

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda sahte kimlikle "özel güvenlik elemanı" olarak çalıştığı tespit edilen Y.Ö. polis tarafından gözaltına alındı. Y.Ö'nün 8 aydır görev yaptığı adliyede, başsavcıvekillerinin odalarının da bulunduğu 3. katta görevli olduğu belirtildi.

Tarih : 09 Ocak 2016, 09:16
Puan Ver : Sahte Kimlikle İstanbul Adalet Sarayı'nda Olarak Çalışmış(8/10)9


İstanbul Adalet Sarayı'nda özel güvenlik elemanı olarak çalışan Y.Ö.'nün sahte kimlik kullanarak adliyede çalışmaya başladığının tespit edilmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün gözaltına alındığı öğrenildi. Başsavcıvekillerinin odalarının yer aldığı 3. katta çalışırken polis tarafından gözaltına alınan Y.Ö., sorgusu yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 8 aydır adliyede çalışan Y.Ö.'nün işe hangi yolla ve nasıl girdiği araştırılacak.








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