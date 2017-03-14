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sahte kimlik bankayı borçlu çıkardı

SAHTE KİMLİK BANKAYI BORÇLU ÇIKARDI

Sahte kimlikle bir bankada çek hesabı hesabı açan ve kestiği çekleri piyasaya dağıtan kişi, bankayı borçlu çıkardı. Banka, ilgili çek miktarlarını faiziyle birlikte ödemek zorunda kaldı.

Tarih : 14 Mart 2017, 13:05
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Tekirdağ Çerkezköy'de bir kişi, alacağına karşılık kendisine verilen çeki tahsil etmek istedi. İlgili çek karnesi sahibinin bu hesabı sahte kimlikle açtığı ortaya çıkınca, ödemesi yapılmadı. Alacaklı kişi de çek karnesini veren bankaya dava açtı. Yargıtay'a uzanan davada, 12 bin 600 TL'lik çek bedelinin faiziyle birlikte banka tarafından ödenmesine karar verildi.



 



kaynak:milliyet








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