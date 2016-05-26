Sağlık Bakanlığı, denetim için internette ilaç siparişi verdi ve ortaya çarpıcı bir tablo çıktı. İncelenen zayıflama haplarının, gıda takviyelerinin ve saç çıkaran bütün ürünlerin sahte olduğu belirlendi.



Sağlık Bakanlığı, internetten sahte veya kaçak ilaç satışı yapanları belirlemek için yeni bir yöntem geliştirdi.







Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ekipleri, internetten sıradan bir tüketiciymiş gibi kendi adreslerine sipariş verdi. Gelen ürünler incelendi.







İncelenen ürünler arasında, ölümcül sonuçlar doğurabilecek sahte ilaçların ve gıda takviyelerinin de bulunduğunu vurgulayan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Fatih Tan, “Sahte sağlık beyanı ile gıda takviyesi adı altında zayıflatıcı ürünler önemli yer tutuyor. Öte yandan kozmetik ürün adı altında saç çıkaran ürünler, cinsel gücü artıran beyanlı sahte ilaçlar satılabiliyor. Bu ürünlerin kullanılması sonucunda komaya girme veya ölümle sonuçlanacak ciddi sağlık sorunları ile karşılaşılabiliyor” diye konuştu.







