

Soruşturmayı yürüten Cinayet Büro Amirliği'nin metil alkol zehirlenmesi sonucu öldüğü belirlenen 28 kişi için hazırladığı dosyaları, şüphelilerin yargılandığı dava dosyasına konulmak üzere adliyeye gönderdiği öğrenildi.











Polis şüpheli ölümlerin ardından başlattığı soruşturmada metil alkolle bağlı ölümleri ortaya çıkarmış ve 21 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden 14'ü tutuklanırken diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Polis şüphelileri ilk adliyeye çıktıkları gün 11 ölümle ilgili dosya hazırlamıştı.