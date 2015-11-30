SAHTE İÇKİDEN 8'İNCİ ÖLÜM, 2 KİŞİ DAHA HASTANEYE KALDIRILDI
İZMİR'de bir süre önce sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 49 yaşındaki Seçgin Dengiz'in de hayatını kaybetmesiyle, ölenlerin sayısı 8'e çıktı. Aynı bölgeden sahte içki alarak içen 2 kişi daha zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
İzmir'de Ali Ulutürk, Alem Pena Çandar, Ömer Akgün Yüngeliş, Özkan Yaman, Köksal Çetin, Birol Bacaklı ve geçen yıl yaptığı rakıdan verdiği bir arkadaşının ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında yasal işlem yapıldığı yargılaması süren 53 yaşındaki Cesur Artan sahte rakıdan hayatını kaybetti. Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Seçgin Dengiz de sahte içkiden kurtarılamadı.
Dengiz'in cenazesi savcının incelemesi ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
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