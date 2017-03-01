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SAHTE İÇKİ İÇİN FABRİKA KURMUŞLAR


SAHTE İÇKİ İÇİN FABRİKA KURMUŞLAR
Tarih : 01 Mart 2017, 10:30
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İZMİR'in Bornova ve Kemalpaşa ilçelerinde polis tarafından bir şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, sahte içki üretiminde kullanılan 40 ton sahte rakı ve viski ile 100 ton hammadde ele geçirildi. Emniyet yetkilileri, ele geçirilen sahte içkinin, Türkiye'de şimdiye kadar yapılan operasyonlarda tek seferde ele geçirilen en fazla sahte içki olduğunu, gözaltına alınan şebeke üyelerinin, kiraladıkları mekanı adeta fabrikaya dönüştürdüğünü kaydetti.



İzmir Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği büyük operasyonun hazırlığı yaklaşık 3 ay önce başladı. İstihbarat ve saha çalışmaları sırasında polis, Bornova'daki Aykop-2 Sitesi'nde depo olarak faaliyette bulunuyormuş gibi gösterilen yerde sahte içki üretileceği yönünde bilgi aldı. Harekete geçen polis, depoyu kiralayan kişileri takibe aldı.



Teknik ve fiziki takipte, şebeke üyelerinin stok yaptığı, ancak üretime geçmediği tespit edildi. Polisin takibinden habersiz olan şebeke üyelerinin, iddiaya göre içki üretimi yapan firmaların üretim sonrası kazanlarda kalan atık hammaddeyi Kemalpaşa'daki bir kimya fabrikası aracılığıyla aldığı, bunları depoladığı saptandı.



 



kaynak:milliyet








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