Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu

Sahte Estetikçi Yunanistan'a Kaçamadan Yakalandı

SAHTE ESTETİKÇİ YUNANİSTAN'A KAÇAMADAN YAKALANDI

Adana'da kendisini doktor olarak tanıtıp 4 kişiye dolgu ve botoks yaptığı gerekçesiyle tutuklandıktan 9 gün sonra cezaevinden kaçan "sahte estetikçi" kuaför, Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalandı.

Tarih : 15 Ağustos 2017, 13:20
Puan Ver : Sahte Estetikçi Yunanistan'a Kaçamadan Yakalandı(7/10)3

Adana'da kendisini doktor olarak tanıtarak, aralarında bir hemşirenin de bulunduğu 4 kişiye dudak dolgusu ile botoks yaptığı iddiasıyla yargılanan, hırsızlıktan hükümlü bulunduğu cezaevinden firar ettikten sonra Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan kuaför Soner Gülnaz, kendisi için özel olarak kurulan polis ekibi tarafından firarından 5 gün sonra yakalandı.

İLK SÖZÜ: CEZAEVİNDEN KAÇTIM ÇÜNKÜ...

Bu arada, Soner G'nin, ilk ifadesinde, Adana Açık Ceza İnfaz Kurumuna geldikten sonra oradaki mahkumların kendisine baskı yaptığını ileri sürüp, buna dayanamayarak kaçtığını söylediği öğrenildi.

10 AĞUSTOS'TA CEZAVİNDEN FİRAR ETTİ

Alınan bilgiye göre, Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesinde "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a Muhalefet", "Dolandırıcılık" ve "Yaralama" suçlarından tutuklu olarak yargılanan kuaför Soner Gülnaz, 1 Ağustos'taki duruşmada tahliye edildi. Gülnaz, başka bir suçtan hükümlü olduğu için serbest bırakılmadı.

Hırsızlıktan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Soner Gülnaz, Denetimli Serbestlik Yasası'na göre cezasının kalan kısmını çekmesi için Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. 10 Ağustos akşamı cezaevi yoklamasında firar ettiği anlaşılan Gülnaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

MERSİN'DEN YUNANİSTAN'A KAÇACAKTI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği tarafından Gülnaz'ın yakalanması için özel ekip kuruldu. Gidebileceği tüm adreslere şok baskınlar yapılan Gülnaz'ın, Mersin'den Yunanistan'a kaçmaması için de özel önlemler alındı.

POLİSLER SAKLANDIĞI EVİN ETRAFINA PUSU KURDU

Polis ekipleri, Gülnaz'ın dün gece Seyhan ilçesindeki Yeni Bey Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Evin etrafına pusu kuran polisler, 6 saat boyunca sahte estetikçiyi bekledi. Eve gelmek için sokağa giren Soner Gülnaz, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SUÇU BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI DOKTORA ATTI

Sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilen Soner Gülnaz, kendisini görüntüleyen gazetecilere yaptığı açıklamada, açık cezaevinde şiddet gördüğünü, kapalı cezaevinin daha iyi şartlarda olduğunu ve bu nedenle firar ettiğini öne sürdü. Duruşmada verdiği ifadenin aksine, müştekilere estetik yaptığını da reddeden Gülnaz, "Aslında ben yapmadım, doktor yaptı. Devletime çok güveniyorum" dedi.

Gülnaz daha sonra adliyeye sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sahte  Estetikçi  Yunanistan  A  Kaçamadan  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER