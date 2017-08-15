Adana'da kendisini doktor olarak tanıtıp 4 kişiye dolgu ve botoks yaptığı gerekçesiyle tutuklandıktan 9 gün sonra cezaevinden kaçan "sahte estetikçi" kuaför, Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalandı.

Adana'da kendisini doktor olarak tanıtarak, aralarında bir hemşirenin de bulunduğu 4 kişiye dudak dolgusu ile botoks yaptığı iddiasıyla yargılanan, hırsızlıktan hükümlü bulunduğu cezaevinden firar ettikten sonra Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan kuaför Soner Gülnaz, kendisi için özel olarak kurulan polis ekibi tarafından firarından 5 gün sonra yakalandı.

İLK SÖZÜ: CEZAEVİNDEN KAÇTIM ÇÜNKÜ...

Bu arada, Soner G'nin, ilk ifadesinde, Adana Açık Ceza İnfaz Kurumuna geldikten sonra oradaki mahkumların kendisine baskı yaptığını ileri sürüp, buna dayanamayarak kaçtığını söylediği öğrenildi.

10 AĞUSTOS'TA CEZAVİNDEN FİRAR ETTİ

Alınan bilgiye göre, Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesinde "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a Muhalefet", "Dolandırıcılık" ve "Yaralama" suçlarından tutuklu olarak yargılanan kuaför Soner Gülnaz, 1 Ağustos'taki duruşmada tahliye edildi. Gülnaz, başka bir suçtan hükümlü olduğu için serbest bırakılmadı.

Hırsızlıktan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Soner Gülnaz, Denetimli Serbestlik Yasası'na göre cezasının kalan kısmını çekmesi için Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. 10 Ağustos akşamı cezaevi yoklamasında firar ettiği anlaşılan Gülnaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

MERSİN'DEN YUNANİSTAN'A KAÇACAKTI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği tarafından Gülnaz'ın yakalanması için özel ekip kuruldu. Gidebileceği tüm adreslere şok baskınlar yapılan Gülnaz'ın, Mersin'den Yunanistan'a kaçmaması için de özel önlemler alındı.

POLİSLER SAKLANDIĞI EVİN ETRAFINA PUSU KURDU

Polis ekipleri, Gülnaz'ın dün gece Seyhan ilçesindeki Yeni Bey Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Evin etrafına pusu kuran polisler, 6 saat boyunca sahte estetikçiyi bekledi. Eve gelmek için sokağa giren Soner Gülnaz, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SUÇU BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI DOKTORA ATTI

Sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilen Soner Gülnaz, kendisini görüntüleyen gazetecilere yaptığı açıklamada, açık cezaevinde şiddet gördüğünü, kapalı cezaevinin daha iyi şartlarda olduğunu ve bu nedenle firar ettiğini öne sürdü. Duruşmada verdiği ifadenin aksine, müştekilere estetik yaptığını da reddeden Gülnaz, "Aslında ben yapmadım, doktor yaptı. Devletime çok güveniyorum" dedi.

Gülnaz daha sonra adliyeye sevk edildi.

Kaynak: haberinburada