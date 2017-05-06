Adana'da internet üzerinden kendisini estetik uzmanı olarak tanıtarak kandırdığı hemşire Merve Keleş'e yaptığı dudak silikonu faciası ile ile gündeme gelen Soner Gülnaz'ın 2012 yılında...



Adana'da internet üzerinden kendisini estetik uzmanı olarak tanıtarak kandırdığı hemşire Merve Keleş'e yaptığı dudak silikonu faciası ile ile gündeme gelen Soner Gülnaz'ın 2012 yılında bir marketten çaldığı 2 şişe alkolden dolayı hırsızlık suçundan yargılandığı mahkeme tarafından 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. Firari Soner Gülnaz, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Sahte estetikçi Soner Gülnaz'ın 'tehdit ve hakaret', 'kasten yaralama', 'intihara teşebbüs', 'işyeri ve kurumda hırsızlık' gibi birçok suçtan kaydı bulunduğu ortaya çıktı