Televizyonda çıkan reklamların bazılarında kullandığımız akıllı telefonlara çok benzeyen cihazların çok ucuza satıldığını görüyoruzdur. Ürünün tanıtımını yapan kişiye cihazı anlatan kişi öyle bir tanıtırken orijinal cihazla aynı olduğunu düşünebilirsiniz.Ancak durum hiç de öyle değil, bir de söz kon



Sahte Apple ürünü üreten fabrika



Televizyonda çıkan reklamların bazılarında kullandığımız akıllı telefonlara çok benzeyen cihazların çok ucuza satıldığını görüyoruzdur. Ürünün tanıtımını yapan kişiye cihazı anlatan kişi öyle bir tanıtırken orijinal cihazla aynı olduğunu düşünebilirsiniz.Ancak durum hiç de öyle değil, bir de söz konusu Apple ise.



Sunulan cihazların öncelikle Çin malı sahte cep telefonları olduğunu söyleyelim. Çoğu cihazın işletim sistemi dahi tam anlamıyla oturtulmamış, cihazın uygulamaları ve wi-fi ayarlarında sıkıntı yaşamanız büyük ihtimal. Bu cihazları tercih etmeniz paranızı çöpe atmanız anlamına gelebilir. Bu cihazların üretildiği fabrikalardan biri geçtiğimiz günlerde Çin'in Pekin kentinde kapatıldı. Yapılan baskıda teknoloji devi Apple'ın sün harikaları olan iPhone 6ve iPhone 6 Plus‘ın toplam 41 bin tane çakması bulundu.



Yapılan baskında karşılaşılan durumun oldukça şaşırtıcı olduğunu söylemek lazım. Öyle ki incelenen Apple ürünlerinin işletim sistemleri de dahi çakma iOS,Touch IDözelliği dahi var, hemen heyecanlanmanıza gerek yok çünkü bu özellikte çakma cihaz için herhangi birinin parmak ucu cihazın kilidini açmak için yeterli oluyor. Normal bir iPhone cihazının dış görünüşü ile tıpa tıp aynı olarak üretilen cihazlarda batarya da ayrı bir sorun. Kapatılan fabrikada binlerce işçinin çalıştığını ve bu işçilerin işsiz kalması ise asıl üzücü haber. Bu kadar çok üretiminin yapılması ise insanların sahte ürünlere olan ilgisinin büyüklüğünü gösteriyor. En pahalı cihazların iPhone'lar olduğunu düşünerek biraz normal karşılaşsak dahi bu kadar kalitesiz ürüne muhtaç kalınması ise düşündürücü.



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