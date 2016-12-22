Dünyanın en büyük sıcak çölü olan Sahra Çölü'ne yaklaşık 40 yıl sonra ilk kez kar yağdı. Cezayirli bir fotoğrafçı tarafından tüm dünyada haber olan görüntüler, görenleri hayran bırakıyor.



Amatör bir fotoğrafçı doğru zamanda doğru yerde deklanşöre basarak tarihi anı görüntüledi, Çektiği kareler dünyanın her yerinde haber oldu. Cezayir'in küçük bir köyü olan Ayn Sefra'da bulunan amatör fotoğrafçı Karim Bouchetata, Sahra Çölü'ne 37 yıl sonra yağan ilk karın muhteşem fotoğraflarını çekti.







Çok nadir gerçekleşen kar yağışı, ünlü Atlas Dağları'nın kenarında yer alan bölgede görüldü. Turuncu tepelerin bembeyaz örtüyle kaplandığı fotoğraflar, dünya medyasında büyük ilgi gördü.







Bouchetata, yaşananları "Herkes serseme dönmüştü, çünkü çok nadir görülen bir olay. Fotoğraf için şahane bir sahne gibiydi... Kar bir gün sonra eridi" sözleriyle anlattı.







kaynak:yenişafak