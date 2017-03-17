SAHNEDE BİR ANDA GÖĞÜSLERİNİ AÇTI!
İsveçli şarkıcı Tove Lo, Manchester'de verdiği konser sırasında aniden tişörtünü kaldırıp göğüslerini gösterdi.
Tove Lo, Manchester konserinde göğüslerini izleyecilere gösterdi. İsveçli şarkıcının benlenmedik bu hareketi karşısında neye uğradıklarını şaşıran izleyiciler, 29 yaşındaki yıldızı alkış yağmuruna tuttular.
İlk olarak 2014 yılında 'Stay High' parçasıyla adını duyuran ünlü şarkıcı, geçtiğimiz ay Kanada'da gerçekleşen konserde de aynı şeyi yapmıştı. Giydiği sarı renkli deri pantolonu ile dikkati çeken Tove Lo, sergilediği yüksek performansla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.
kaynak:milliyet
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