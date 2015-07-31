O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

sahipsiz cep telefonu zorunlu iniş yaptırdı

SAHİPSİZ CEP TELEFONU ZORUNLU İNİŞ YAPTIRDI

Kabin bölümünde sahipsiz cep telefonu bulunması nedeniyle Polonya'nın başkenti Varşova'ya inen THY İstanbul-San Francisco uçağında herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Tarih : 31 Temmuz 2015, 11:05
Puan Ver : Sahipsiz Cep Telefonu Zorunlu İniş Yaptırdı(7/10)7


İSTANBUL Kabin bölümünde sahipsiz cep telefonu bulunması nedeniyle Polonya'nın başkenti Varşova'ya zorunlu iniş yapan Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçakta yapılan kontrollerde herhangi bir bulguya rastlanmadı. Atatürk Havalimanından saat 13.30'da ABD'nin San Francisco kentine hareketinin ardından kabin bölümünde, sahipsiz bir cep telefonu bulunması nedeniyle Varşova Havalimanı'na tedbiren inen uçağın çevresinde güvenlik önlemi alındı.








Etiketler: Sahipsiz  Cep  Telefonu  Zorunlu  İniş  Yaptırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER