Kabin bölümünde sahipsiz cep telefonu bulunması nedeniyle Polonya'nın başkenti Varşova'ya inen THY İstanbul-San Francisco uçağında herhangi bir bulguya rastlanmadı.



İSTANBUL Kabin bölümünde sahipsiz cep telefonu bulunması nedeniyle Polonya'nın başkenti Varşova'ya zorunlu iniş yapan Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçakta yapılan kontrollerde herhangi bir bulguya rastlanmadı. Atatürk Havalimanından saat 13.30'da ABD'nin San Francisco kentine hareketinin ardından kabin bölümünde, sahipsiz bir cep telefonu bulunması nedeniyle Varşova Havalimanı'na tedbiren inen uçağın çevresinde güvenlik önlemi alındı.