

Şahinkaya'nın cenazesinde dikkat çeken çelenk







Tahsin Şahinkaya'nın cenazesine Celal Şengör de çelenk gönderdi. Şengör Ailesi'nin gönderdiği çelenkte 'Sonsuz devriyen kutlu olsun, Komutanım' yazdığı görüldü.







Deprem Profesörü Celal Şengör'ün, Kenan Evren'in cenazesine “Sana müteşekkiriz, nur içinde yat komutanım” yazılı bir çelenk göndermesi tartışmalara neden olmuştu.