ŞAHİNKAYA'NIN CENAZESİNDE DİKKAT ÇEKEN ÇELENK
Şahinkaya'nın cenazesinde dikkat çeken çelenk
Tahsin Şahinkaya'nın cenazesine Celal Şengör de çelenk gönderdi. Şengör Ailesi'nin gönderdiği çelenkte 'Sonsuz devriyen kutlu olsun, Komutanım' yazdığı görüldü.
Deprem Profesörü Celal Şengör'ün, Kenan Evren'in cenazesine “Sana müteşekkiriz, nur içinde yat komutanım” yazılı bir çelenk göndermesi tartışmalara neden olmuştu.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar