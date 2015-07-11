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ŞAHİNKAYA'NIN CENAZESİNDE DİKKAT ÇEKEN ÇELENK


ŞAHİNKAYA'NIN CENAZESİNDE DİKKAT ÇEKEN ÇELENK
Tarih : 11 Temmuz 2015, 19:33
Puan Ver : Şahinkaya'nın Cenazesinde Dikkat Çeken Çelenk(10/10)12


Şahinkaya'nın cenazesinde dikkat çeken çelenk



Tahsin Şahinkaya'nın cenazesine Celal Şengör de çelenk gönderdi. Şengör Ailesi'nin gönderdiği çelenkte 'Sonsuz devriyen kutlu olsun, Komutanım' yazdığı görüldü.



Deprem Profesörü Celal Şengör'ün, Kenan Evren'in cenazesine “Sana müteşekkiriz, nur içinde yat komutanım” yazılı bir çelenk göndermesi tartışmalara neden olmuştu.








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