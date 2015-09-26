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sahilde vahşi cinayet!

SAHİLDE VAHŞİ CİNAYET!

Ordu'nun Ünye ilçesinde, sahilde çıkan kavgada 1 kişi vahşi şekilde öldürüldü.

Tarih : 26 Eylül 2015, 11:14
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lay, Ünye Sahili Yalı mevkiinde kayıklar arasında bu akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içkili olan iki kişi, belirlenemeyen bir nedenle kavgaya tutuştu. Bir süre devam eden kavgada zanlı Ömer C.'nin (32), Mehmet O.'nun (62) başına şişeyle vurduğu ve ardından da bıçakla cinsel organını kestiği iddia edildi. Mehmet O. olay yerinde hayatını kaybederken, zanlı Ömer C. ise polis ekipleri tarafından yakalandı.








Etiketler: Sahilde  Vahşi  Cinayet    haber

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