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Sahilde Çıkan İç Çamaşırı Tartışması Kavgaya Dönüştü: 3 Kişi Yaralandı

SAHİLDE ÇIKAN İÇ ÇAMAŞIRI TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ: 3 KİŞİ YARALANDI

Ordu'da, denize iç çamaşırı ile giren grup ve onları uyaran vatandaşlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 3 vatandaş yaralanırken, kavgaya karışan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Tarih : 04 Ağustos 2017, 23:30
Puan Ver : Sahilde Çıkan İç Çamaşırı Tartışması Kavgaya Dönüştü: 3 Kişi Yaralandı(6/10)2

Sıcaklardan bunalıp Ordu sahile serinlemeye gelen vatandaşlar, iç çamaşırıyla denize girenleri görünce tepki gösterdi.

İÇ ÇAMAŞIRI İLE DENİZE GİRDİKLERİNİ GÖRDÜLER

Ordu'nun Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde sahilde serinlemek için denize giren vatandaşlar, sahile gelen gruptan bazılarının iç çamaşırı ile denize girdiğini gördü.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bunun üzerine grubu denize iç çamaşırı ile girilmemesi konusunda uyaranlar ile gruptakiler arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taraflardan 3 kişi darp sonucu yaralandı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı, kavgaya karıştığı iddia edilen 10 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

POLİS, SAHİLDE ÖNLEM ALDI

Polis, olayın büyümemesi için sahilde bir süre önlem aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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