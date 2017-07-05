Kestane Balının Mucize Faydaları
Toki Bu Ay Kurayla Bin 261 Konut Satılacak!
Petrol Hırsızlığı Operasyonu: 11 Gözaltı
Ak Parti Teşkilatlarının Yarısı Değişecek
Ümit Özdağ'dan Yeni Parti Açıklaması
Fenerbahçe Yusuf Erdoğan İle Anlaştı
Motorine De Zam Geliyor!
Volvo'dan Tarihi Karar!
Dolar 3.60 Seviyesine Yaklaştı 05-07-2017
Dünyanın En Büyük Kedisi
Ödem Söktüren 10 Besin
Adliyedeki Bankamatik Kartı Kopyacıları Tespit Edildi
Diyanet Kurban Bayramı 2017 Tarihini Açıkladı
Meb'den Lise Yerleştirmelerinde Tercih Robotu Hizmeti
Sahil Şeridinde Polisten Park Eden Araçlara İlginç Şaka
Manisa'da 4.1 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi !
Rize'de Fetö Operasyonu: 12 Gözaltı
Sivas Merkezli Bylock Operasyonu!
Metrobüs Seferlerine Bonzai Engeli!
Hakan Balamir Hayatını Kaybetti

sahil şeridinde polisten park eden araçlara ilginç şaka

SAHİL ŞERİDİNDE POLİSTEN PARK EDEN ARAÇLARA İLGİNÇ ŞAKA

Antalya polisi, plaj kesimlerde araçlarını park eden ve içlerinde kıymetli eşya bırakan vatandaşları ilginç bir yolla uyardı. Polisler araçlara tek tek 'şaka' makbuzu bıraktı.

Tarih : 05 Temmuz 2017, 13:06
Puan Ver : Sahil Şeridinde Polisten Park Eden Araçlara İlginç Şaka(6/10)6


Antalya'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polisler, vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde suçun mağduru olmadan plajlarda vakitlerini geçirmelerini sağlamak amacıyla bir dizi önlem aldı.



Bu kapsamda vatandaşın alabilecekleri basit önlemler sayesinde otomobilden hırsızlıkların önüne geçilebileceği bilincinin oluşturulması ve hırsızlıkların fark edilir şekilde azalmasını sağlamak için 'şaka ceza makbuzu' hazırlandı.



 



 





 



 



 



 



kaynak:yenisafak








Etiketler: Sahil  Şeridinde  Polisten  Park  Eden  Araçlara  İlginç  Şaka    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER