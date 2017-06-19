

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığı Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin suç tarihinde komutan olan Albay Yavuz Geçim'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli rütbeli asker hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.











kaynak:milliyet