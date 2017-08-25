Bursa'da çelik iple ağaca asılan köpek acı çekerek can verdi. Sahibinin göz yaşlarını tutamadığı olayda köpek, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ölen 'Boncuk'un sahibi kadın, "Onun kanını yerde bırakmayacağım" dedi.

İŞTEN EVE GELİNCE KÖPEĞİNİ BULAMADI

Olay merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Rottweiler cinsi köpeğin sahibi A.A., öğle saatlerinde işten eve geldiğinde köpeğini yerinde bulamadı. Komşularından şüphelenen A.A., köpeğini armaya başladı. Evin arkasındaki tarlaya giden kadın, köpeğin cansız bedeniyle karşılaştı. Çelik iple boğazından asılan köpeğin can verdiğini gören A.A. gözyaşlarına boğuldu."NE İSTEDİNİZ BENİM BONCUK'UMDAN?"

Boğazından asılan Boncuk isimli köpeğin sahibesi A.A., "Onu çok seviyordum, ama kimse yar etmedi. Bunu yapanların Allah çoluğundan çocuğundan çıkarsın. Ne istediniz benim Boncuk'umdan? İçeri girmezdi. Evde kimse yokken camdan bakardı. Ama ben kanını yerde koymam. Ev sahibi de olsa, mülk sahibi de olsa kanını yerde koymam. Daha çok köpek getireceğim. Burayı hayvan barınağı yapacağım" dedi.

Sahibi, gözü gibi bakıp beslediği köpeğini bu halde buldu;

Kaynak: haberinburada