SAHİBİNİN GÖZÜ GİBİ BAKTIĞI BONCUK'U AĞACA ASTILAR
Bursa'da kimliği belirsiz kişiler, 'Boncuk' isimli Rottweiler cinsi köpeği, çelik iple ağaca asarak öldürdü.
Bursa'da çelik iple ağaca asılan köpek acı çekerek can verdi. Sahibinin göz yaşlarını tutamadığı olayda köpek, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ölen 'Boncuk'un sahibi kadın, "Onun kanını yerde bırakmayacağım" dedi.
İŞTEN EVE GELİNCE KÖPEĞİNİ BULAMADI
Olay merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Rottweiler cinsi köpeğin sahibi A.A., öğle saatlerinde işten eve geldiğinde köpeğini yerinde bulamadı. Komşularından şüphelenen A.A., köpeğini armaya başladı. Evin arkasındaki tarlaya giden kadın, köpeğin cansız bedeniyle karşılaştı. Çelik iple boğazından asılan köpeğin can verdiğini gören A.A. gözyaşlarına boğuldu."NE İSTEDİNİZ BENİM BONCUK'UMDAN?"
Boğazından asılan Boncuk isimli köpeğin sahibesi A.A., "Onu çok seviyordum, ama kimse yar etmedi. Bunu yapanların Allah çoluğundan çocuğundan çıkarsın. Ne istediniz benim Boncuk'umdan? İçeri girmezdi. Evde kimse yokken camdan bakardı. Ama ben kanını yerde koymam. Ev sahibi de olsa, mülk sahibi de olsa kanını yerde koymam. Daha çok köpek getireceğim. Burayı hayvan barınağı yapacağım" dedi.
Sahibi, gözü gibi bakıp beslediği köpeğini bu halde buldu;
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İçme Suyu Kanalında Göçük: Muhtar Ve Köylü Toprak Altında Kaldı
- Abd İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!
- Barzani'nin Referandumuyla Alakamız Yok!
- İstanbul'a Gelen Abd Vatandaşları Vize Alamadıkları İçin Geri Gönderildi
- Polisin Vurduğu Korkuteli Savcısı Kadir Küçükören İçin Polisler Hastaneye Akın Etti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar