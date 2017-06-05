Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

sahibinden.com'a 'rekabet' soruşturması

SAHİBİNDEN.COM'A 'REKABET' SORUŞTURMASI

Rekabet Kurumu, Sahibinden.com hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Soruşturmaya gerekçe ise, 'hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı' iddiası olarak açıklandı.

Tarih : 05 Haziran 2017, 15:23
Puan Ver : Sahibinden.Com'a 'rekabet' Soruşturması(6/10)7


Konu ile ilgili Kurum'un sitesinde yer alın açıklamada şöyle denildi:  "Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticareti A.Ş.'nin hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulu tarafından karara bağlandı.



Önaraştırmada elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan tespitleri 04.05.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticareti A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 17-15/175-M sayı ile karar verdi.



Bilindiği üzere 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesi, hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır."



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Sahibindencom  A    Rekabet    Soruşturması    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER