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Sahaya giren taraftarlara tarihi ceza!

SAHAYA GİREN TARAFTARLARA TARİHİ CEZA!

West Ham United, sahasında Burnley ile oynadığı karşılaşmada sahaya giren beş taraftara ömür boyu maçlara girmeme yasağı getirdi.

Tarih : 22 Mart 2018, 15:50
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İngiltere Premier Lig'de 10 Mart 2018 tarihinde oynanan West Ham United-Burnley maçında sahaya giren taraftarlara ömür boyu maçlardan men cezası getirildi. West Ham United'ın 3-0 kaybettiği karşılaşmada sahaya dalan beş taraftar, futbolculara saldırmış, köşe gönderini yerinden çıkarmış ve maçın durmasına neden olmuştu.

BU TÜR OLAYLARIN BİR DAHA YAŞANMAMASI İÇİN EN AĞIR CEZA VERİLDİ

West Ham United yönetimi, alınan kararı resmi sitesinden duyurdu. Yönetim, maçta yaşanan skandal sonrası hızlı ve kesin çözüm getiren bir karar almak zorunda olduklarını, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için beş taraftara ağır bir ceza verdiklerini belirtti. Futbolda şiddete ve fiziksel agresifliğe yer olmadığı da duyurulan açıklamada, taraftarların bundan sonra hem iç saha hem de deplasman maçlarında West Ham United tribünlerinde yer alamayacağının altı çizildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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