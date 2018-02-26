SAHAYA ADIMINI ATAR ATMAZ KÜFÜR YAĞDI
Fenerbahçeli taraftarlar, kendi takımlarından ayrılıp Beşiktaş'a transfer olan Caner Erkin'e küfürlü tezahürat yaptı.
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi tansiyon zirve yaptı. Vodafone Park'ta oynanan ve Spor Toto Süper Lig'in zirvesini şekillendirecek olan derbi öncesi iki takım taraftarının da stresli hali dikkatlerden kaçmadı.
İstanbul'u etkisi altına alan aşırı soğuğa rağmen, iki takım taraftarları da tribünleri doldurdu.
FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR CANER'E KÜFÜR YAĞDIRDI
Cüneyt Çakır'ın yönettiği 90 dakika öncesi yüksek tansiyondan nasibini alan isimlerden biri de Caner Erkin oldu. Eski Fenerbahçeli yeni Beşiktaşlı yıldız oyuncu sahaya çıktığında Sarı-Lacivertli tribünlerin hedefi oldu.
Fenerbahçe taraftarı Caner Erkin aleyhinde küfürlü tezahüratlar yaptı. Milli yıldız ise bu tepkiye alkışla karşılık verdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Binlerce Polis Adayının Beklediği Sınav Sonuçları Açıklandı
- Son Dakika! Papua Yeni Gine'de 7.5 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası Tsunami Uyarısı Yapıldı
- Müslim'in Yakalanmasına Erdoğan'dan 'temenni' İle Başlayan İlk Yorum
- Kar Yurda Giriş Yaptı! İstanbul'a Ne Zaman Geliyor?
- Kedinin Üzüntüsü Sosyal Medyayı Salladı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hindistan'da Düğün Hediyesi Olarak Gönderilen Paket Patladı: 2 Ölü, 1 Yaralı
- Fransa'da 8 Milyon Kadın Tecavüze Uğramış
- Okuldan Eve Dönerken Başıboş Köpeklerin Saldırısına Uğradı, Cesedini Ailesi Buldu
- Ardahan'da Bulunan Yarbayın Cenazesine Rusya'dan Sonra Polonya Da Talip Oldu
- Beyaz Saray'da Alarm! Bariyerlere Araç Çarptı, Giriş Ve Çıkışlar Kapatıldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar