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Sahaya adımını atar atmaz küfür yağdı

SAHAYA ADIMINI ATAR ATMAZ KÜFÜR YAĞDI

Fenerbahçeli taraftarlar, kendi takımlarından ayrılıp Beşiktaş'a transfer olan Caner Erkin'e küfürlü tezahürat yaptı.

Tarih : 26 Şubat 2018, 01:20
Puan Ver : Sahaya Adımını Atar Atmaz Küfür Yağdı(8/10)4

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi tansiyon zirve yaptı. Vodafone Park'ta oynanan ve Spor Toto Süper Lig'in zirvesini şekillendirecek olan derbi öncesi iki takım taraftarının da stresli hali dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul'u etkisi altına alan aşırı soğuğa rağmen, iki takım taraftarları da tribünleri doldurdu.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR CANER'E KÜFÜR YAĞDIRDI

Cüneyt Çakır'ın yönettiği 90 dakika öncesi yüksek tansiyondan nasibini alan isimlerden biri de Caner Erkin oldu. Eski Fenerbahçeli yeni Beşiktaşlı yıldız oyuncu sahaya çıktığında Sarı-Lacivertli tribünlerin hedefi oldu.

Fenerbahçe taraftarı Caner Erkin aleyhinde küfürlü tezahüratlar yaptı. Milli yıldız ise bu tepkiye alkışla karşılık verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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