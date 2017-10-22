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Sahasında Konyaspor'u Ağırlayan Kayserispor, Rakibini 2-1 Mağlup Etti

SAHASINDA KONYASPOR'U AĞIRLAYAN KAYSERİSPOR, RAKİBİNİ 2-1 MAĞLUP ETTİ

Süper Ligin 9. haftasında sahasında Konyaspor'u konuk eden Kayserispor, Deniz Türüç ve Ryan Mendes'in golleriyle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Konyaspor'un tek golünü Ömer Ali attı.

Tarih : 22 Ekim 2017, 20:10
Puan Ver : Sahasında Konyaspor'u Ağırlayan Kayserispor, Rakibini 2-1 Mağlup Etti(10/10)6

Süper Ligin 9. haftasında Kayserispor ile Atiker Konyaspor, Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşılaştı.

Ligde evinde bu sezon yenilgi yüzü görmeyen Kayserispor, Konya'yı da devirmeyi başardı.

Ev sahibi Deniz ve Mendes'in golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Atiker Konyaspor'un tek golü ise uzatma dakikalarında Ömer Ali'den geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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