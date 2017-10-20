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Sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 Yenen Antalyaspor, Leonardo Yönetiminde İlk Galibiyetini Aldı

SAHASINDA KASIMPAŞA'YI 2-1 YENEN ANTALYASPOR, LEONARDO YÖNETİMİNDE İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Antalyaspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek, yeni hocası Leonardo yönetiminde ilk galibiyetini aldı.

Tarih : 20 Ekim 2017, 23:30
Puan Ver : Sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 Yenen Antalyaspor, Leonardo Yönetiminde İlk Galibiyetini Aldı(6/10)2

Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. Ev sahibi ekip maçı 2-1 kazanırken, Kasımpaşa, Jhon Murillo'nun oyundan atılmasıyla maçı 10 kişi tamamladı.

Maça Antalyaspor iyi başladı. Ama ilk gol Kasımpaşa'dan geldi. Trezeguet'in uzaklardan şutunda Boffin'den seken topu Murillo tamamladı ve takımını öne geçirdi.

İLK YARI BERABERE TAMAMLANDI

Antalyaspor bu gole ilk yarının sonlarında Eto'o ile cevap verdi. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında yaşanan karambolde topu tamamlayan Eto'o skoru dengeledi.

İkinci yarıya Kasımpaşa etkili başladı. Ancak 53. dakikada ikinci sarı karttan Murillo'nun kırmızı kart görmesiyle oyunun dengeleri değişti. Rakibinin eksik kalmasını iyi değerlendiren Antalya, Deniz Kadah ile maçta üstünlüğü yakaladı.

ANTALYASPOR YENİ HOCASIYLA İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Kalan dakikalarda hata yapmayan ev sahibi ekip maçı 2-1 kazandı ve yeni teknik direktörü Leonardo'yla ilk galibiyetini almış oldu.

Bu skorla Antalyaspor puanını 9'a yükseltirken, Kasımpaşa ise 8 puanda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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