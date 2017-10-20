SAHASINDA KASIMPAŞA'YI 2-1 YENEN ANTALYASPOR, LEONARDO YÖNETİMİNDE İLK GALİBİYETİNİ ALDI
Antalyaspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek, yeni hocası Leonardo yönetiminde ilk galibiyetini aldı.
Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. Ev sahibi ekip maçı 2-1 kazanırken, Kasımpaşa, Jhon Murillo'nun oyundan atılmasıyla maçı 10 kişi tamamladı.
Maça Antalyaspor iyi başladı. Ama ilk gol Kasımpaşa'dan geldi. Trezeguet'in uzaklardan şutunda Boffin'den seken topu Murillo tamamladı ve takımını öne geçirdi.
İLK YARI BERABERE TAMAMLANDI
Antalyaspor bu gole ilk yarının sonlarında Eto'o ile cevap verdi. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında yaşanan karambolde topu tamamlayan Eto'o skoru dengeledi.
İkinci yarıya Kasımpaşa etkili başladı. Ancak 53. dakikada ikinci sarı karttan Murillo'nun kırmızı kart görmesiyle oyunun dengeleri değişti. Rakibinin eksik kalmasını iyi değerlendiren Antalya, Deniz Kadah ile maçta üstünlüğü yakaladı.
ANTALYASPOR YENİ HOCASIYLA İLK GALİBİYETİNİ ALDI
Kalan dakikalarda hata yapmayan ev sahibi ekip maçı 2-1 kazandı ve yeni teknik direktörü Leonardo'yla ilk galibiyetini almış oldu.
Bu skorla Antalyaspor puanını 9'a yükseltirken, Kasımpaşa ise 8 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar