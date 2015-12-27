

Recep İvedik tiplemesiyle milyonları kahkahaya boğan Şahan Gökbakar romantizmin doruklarındaydı. Güzel eşi Selin Ortaç'lının Doğum Gününü duygu yüklü muhteşem bir mesaj ile kutladı. çiçeği burnunda baba olan Şahan Gökbakar eşi Selin Ortaçlı'nın yeni yaş gününü evinde verdiği şaşalı ve görkemli partide kutladı. Türkiye'yi kahkahaya boğan başarılı komedyen Şahan Gökbakar eşi için sosyal medya hesabından duygusal bir o kadarda romantik mesaj paylaştı. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, eşi Selin Ortaçlı'nın yeniyaşını sürpriz bir doğum günü partisiyle kutladı. Selin Ortaçlı'nın pastasının mumlarını üflerken çektiği fotoğrafı Instagram hesabına yükleyen ünlü komedyen, o karenin altına "İyi ki doğdun sevdiğim kız" yazdı. Bomba haberin flaş detayları haberimizde...







Recep İvedik tiplemesiyle türk halkının gönlüne taht kurmuş Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, eşi Selin Ortaçlı'nın 2015 yılındaki yeni yaşını sürpriz bir doğum günü partisiyle kutladı. Balıkçı Abdullah adlı mekan dayapılan kutlamaya Büşra Pekin-Togan Gök bakar-ErsayÜner gibi ünlü isimler katılarak geceye renk katarak dostlarını yalnız bırakmadılar. Geride bıraktığımız aylarda Deniz Efe ismini koydukları bebeklerini kucağına alan ünlü çift gecede duygusal ve romentik dolu anlar yaşadılar. Balıkçı Abdullah adlı hafif gösterişli mekanda yapılan kutlamaya Büşra Pekin-Togan Gökbakar-Ersay Üner gibi ünlü isimlerde eşlik etti. Selin Ortaçlı'nın pastasının mumlarını üflerken çektiği fotoğrafı Instagram hesabına yükleyen ünlü komedyen Şahan Gökbakar, o fotoğraf karesinin altına “İyi ki doğdun sevdiğim kız” notunu düştü. Gişede yakaladığı başarıyı özel hayatındada bulan Şahan Gök bakar, önce ki gün eşi Selin Gökbakar'a sürpriz jest yaptı.







Geçtiğimiz haftalar da baba olan Şahan Gökbakar, eşinin doğumgününü sosyal medya hesabındanda kutladı. Selin Gökbakar'ın pastasını üfler ken çektiği bir pozunu instagram'da paylaşan ünlü komedyen, "İyiki doğdun sevdiğim kız" notunu düşerek şoke etti. Şahan Gökbakar'ın duygusal notlu bu paylaşımı beğeni rekoru kırarken, fotoğrafa sevenlerinden tebrik mesajları sel oldu aktı.Ünlü komedyen gelen tebriklere tektek teşekkür etti. Üç yıldır aşk yaşayan Selin Gökbakar-Şahan Gökbakar, 23 Mayıs'ta Prag'da sürpriz şekilde dünya evine girmişti. ünllü çift, mutluluklarını Deniz Efe adındaki oğullarıyla taçlanırmıştı. Şahan Gökbakar-Selin Ortaçlı çifti Selin Ortaçlı tam 4 aylık hamileyken Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da dünya evinde olup evlenmişlerdir. Henüz daha yeni dünyaya gelen oğulları ile mutlu günler geçirirken Şahan Gökbakar eşi Selin Ortaçlı'ya sürpriz yaptı. Şahan Gök bakar Selin Ortaçlı'ya sürpriz doğumgünü partisi düzenledi.