ŞAHAN GÖKBAKAR'IN RECEP İVEDİK 5'TEN NE KADAR KAZANDI?
Recep İvedik 5'le Türkiye'de en çok gişe yapan filme imza atan Şahan Gökbakar'ın filmden kazandığı para dudak uçuklattı!
Komedyenin son filminden kazandığı para ise dudak uçuklattı. Şahan Gökbakar 'Recep İvedik 5' filminden 'boxoffice' verilerine göre 85 milyon lira kazandı.
kaynak:milliyet
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