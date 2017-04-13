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şahan gökbakar'ın recep ivedik 5'ten ne kadar kazandı?

ŞAHAN GÖKBAKAR'IN RECEP İVEDİK 5'TEN NE KADAR KAZANDI?

Recep İvedik 5'le Türkiye'de en çok gişe yapan filme imza atan Şahan Gökbakar'ın filmden kazandığı para dudak uçuklattı!

Tarih : 13 Nisan 2017, 14:29
Puan Ver : Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik 5'ten Ne Kadar Kazandı?(9/10)8


Komedyenin son filminden kazandığı para ise dudak uçuklattı. Şahan Gökbakar 'Recep İvedik 5' filminden 'boxoffice' verilerine göre 85 milyon lira kazandı.



 



kaynak:milliyet








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