

Yeni yılın ilk saatlerinde ünlü gece kulübü Reina'da meydana gelen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrasında sosyal medyada yayılan haberler isyan ettirdi. Şahan Gökbakar, ‘Müslüman noel kutlamaz' tarzı yazılar yazıp, ölenler üzeriden provakasyon yapanlara sert çıktı.







'istanbul' etiketi ile İnstagram'da paylaşım yapan ünlü komedyen, "Bir yılbaşı günü, savunmasız masum insanları katleden terörü lanetliyorum… Ancak bir şeyi daha yüksek sesle kınamalıyız diye düşünüyorum. O da bu olaydan sonra sosyal medyada bolca ama baya bolca yer alan, 'oh olsun, bunlara müstahak' minvalinde ahlaksızca, çirkin, insanlık dışı, vicdansızca yapılan yorumlar, atılan tweetler. Birilerinin ölümünden zevk alan insanlarla aynı ülkede yaşıyor olmak çok acı. BURADAN TÜM BİLİŞİM SUÇLARI SAVCILARINA SESLENİYORUM. Herhangi bir devlet yetkilisine veya ünlüye edilen bir hakaret suçu üzerine bilişim polisimiz 4-5 saat içinde evinden alabiliyorsa o kişiyi IP tespiti ile; bu nefret suçunu işleyen kişilerin de yakalanması ve ceza alması gerekir. Provakasyon yaratmak için yapan hainler de yakalanmış olur böylece… Yapılıyorsa lütfen basına yansısın da bilelim. Tüm şehitlerimize ve hayatını kaybeden insanlara Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.







kaynak:milliyet