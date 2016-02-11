

Şahan Gökbakar, ünlü modacı Valentino'nun 'Recep İvedik 2' filminde giydiği ceketin benzer tasarımını yaptığını söyledi.







Şahan Gökbakar, dün instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla yine olay yarattı. Ünlü komedyen, 2009 yılında gişe rekorları kıran 'Recep İvedik 2' filminde giydiği kırmızı ceketinin fotoğrafını paylaştı.







Şahan Gökbakar, bu karenin yanına da İtalyan modacı Valentino'ya ait bir ceketi koydu.







Ünlü komedyen ejderha baskılı ceketlerin altına da şöyle yazdı: "Recep İvedik yapınca olmuyor da Valentino yapınca mı oluyor?" Şahan Gökbakar'ın bu paylaşımı, her zaman olduğu gibi yine yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.



