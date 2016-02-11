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şahan gökbakar olay yarattı

ŞAHAN GÖKBAKAR OLAY YARATTI

Şahan Gökbakar, ünlü modacı Valentino'nun 'Recep İvedik 2' filminde giydiği ceketin benzer tasarımını yaptığını söyledi.

Tarih : 11 Şubat 2016, 09:42
Puan Ver : Şahan Gökbakar Olay Yarattı(9/10)7


Şahan Gökbakar, ünlü modacı Valentino'nun 'Recep İvedik 2' filminde giydiği ceketin benzer tasarımını yaptığını söyledi.



Şahan Gökbakar, dün instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla yine olay yarattı. Ünlü komedyen, 2009 yılında gişe rekorları kıran 'Recep İvedik 2' filminde giydiği kırmızı ceketinin fotoğrafını paylaştı.



Şahan Gökbakar, bu karenin yanına da İtalyan modacı Valentino'ya ait bir ceketi koydu.



Ünlü komedyen ejderha baskılı ceketlerin altına da şöyle yazdı: "Recep İvedik yapınca olmuyor da Valentino yapınca mı oluyor?" Şahan Gökbakar'ın bu paylaşımı, her zaman olduğu gibi yine yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.










Etiketler: Şahan  Gökbakar  Olay  Yarattı    haber

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