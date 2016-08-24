

BEBEĞİN CİNSİYETİ EYLÜL AYINDA BELLİ OLACAK







Kasım ayında ilk çocukları Deniz Efe'yi kucaklarına alan Şahan-Selin Gökbakar çiftinden müjdeli haber! İkilinin ikinci kez anne-baba olmaya hazırlandığı, Selin Gökbakar'ın üç aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Çift, mutlu haberi sadece yakın çevreleriyle paylaşırken Deniz Efe'nin kardeşinin cinsiyetinin eylülde belli olacağı öğrenildi.