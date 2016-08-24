ŞAHAN GÖKBAKAR İKİNCİ KEZ BABA OLUYOR
Şahan-Selin Gökbakar çifti ikinci bebeklerini bekliyor. Çift, mutlu haberi sadece yakın çevreleriyle paylaşırken Deniz Efe'nin kardeşinin cinsiyetinin eylülde belli olacağı öğrenildi.
BEBEĞİN CİNSİYETİ EYLÜL AYINDA BELLİ OLACAK
Kasım ayında ilk çocukları Deniz Efe'yi kucaklarına alan Şahan-Selin Gökbakar çiftinden müjdeli haber! İkilinin ikinci kez anne-baba olmaya hazırlandığı, Selin Gökbakar'ın üç aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Çift, mutlu haberi sadece yakın çevreleriyle paylaşırken Deniz Efe'nin kardeşinin cinsiyetinin eylülde belli olacağı öğrenildi.
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