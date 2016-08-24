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şahan gökbakar ikinci kez baba oluyor

ŞAHAN GÖKBAKAR İKİNCİ KEZ BABA OLUYOR

Şahan-Selin Gökbakar çifti ikinci bebeklerini bekliyor. Çift, mutlu haberi sadece yakın çevreleriyle paylaşırken Deniz Efe'nin kardeşinin cinsiyetinin eylülde belli olacağı öğrenildi.

Tarih : 24 Ağustos 2016, 13:23
Puan Ver : Şahan Gökbakar İkinci Kez Baba Oluyor(0/10)


BEBEĞİN CİNSİYETİ EYLÜL AYINDA BELLİ OLACAK



Kasım ayında ilk çocukları Deniz Efe'yi kucaklarına alan Şahan-Selin Gökbakar çiftinden müjdeli haber! İkilinin ikinci kez anne-baba olmaya hazırlandığı, Selin Gökbakar'ın üç aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Çift, mutlu haberi sadece yakın çevreleriyle paylaşırken Deniz Efe'nin kardeşinin cinsiyetinin eylülde belli olacağı öğrenildi.








Etiketler: Şahan  Gökbakar  İkinci  Kez  Baba  Oluyor    haber

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