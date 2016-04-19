

Alman televizyoncu Jan Böhmermann, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaretler yağdırdı. Alman Bild gazetesi ve onun Türkiye'deki ortağı Aydın Doğan Medyası, Jan'a sahip çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı nedeniyle teröristle "terörist" olan, FETÖ'cülerle "FETÖ'cü" sadece "Milli" olamayanlar Jan Böhmermann'ın yanında yer aldı.







Ancak ünlü komedyen Şahan Gökbakar, dün Instagram'dan çok önemli bir mesaj paylaştı. Gökbakar, "Merak ettim izledim. Ne demiş bu Jan Böhmermann, Türkiye ve Cumburbaşkanı Erdoğan hakkında diye... Açık söylüyorum, birazcık da 'dalga geçmiştir, büyütülecek bir şey yoktur' modundaydım. ANCAAAAK!! İzlediğim ilk andan itibaren gördüğüm şey TÜRK BAYRAĞININ önüne geçip ülkeme ve ülkemin Cumhurbaşkanına çok ağır küfür eden, aşağılama, hakaret ve nefret suçu işleyen haysiyetsiz ahlaksız bir insanın zırvalıkları. Tayyip bey yerden göğe kadar haklıdır bu konuda. Merkel de doğru karar vermiştir. Şovmen demeye bin şahit gereken, bu zavallı Alman genci tabi ki yargılanmalı ve bu ırkçı söylemlerinin ve işlediği nefret suçunun bedelini ödemeli... Çünkü bu şeref yoksunu dingilin yaptığı dünyada değil uzayda da suçtur" dedi. Şahan'a mesajından dolayı destek yağdı:







* Teşekkürler Şahan Bey... Duygularımıza tercüman oldunuz.



* Günümüzde cumhurbaşkanımızın arkasında durmak her yiğidin harcı değil. Bu tutumuzdan dolayı kutluyorum...



* Helal olsun sana.



* Erdoğan'ı sonuna kadar severim desteklerim. Fakat sevilip sevilmemesi bizi milletimizi ilgilendirir. Dışarıdan biri burnunu sokarsa, cevabını alır. * Sonuçta makam bizim. Devlet bizim. Vatan bizim.



* Cumhurbaşkanımızın yanında olup ülkenizi savunduğunuz için sizi tebrik ediyorum.