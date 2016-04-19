O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

şahan gökbakar alman komedyene haddini bildirdi

ŞAHAN GÖKBAKAR ALMAN KOMEDYENE HADDİNİ BİLDİRDİ

Şahan Gökbakar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Jan Böhmermann'a yönelik olarak, “Tayyip bey yerden göğe kadar haklıdır bu konuda. Hakaret ve nefret suçu işleyen haysiyetsiz ahlaksız bir insanın zırvalıkları” dedi.

Tarih : 19 Nisan 2016, 09:15
Puan Ver : Şahan Gökbakar Alman Komedyene Haddini Bildirdi(7/10)6


 Alman televizyoncu Jan Böhmermann, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaretler yağdırdı. Alman Bild gazetesi ve onun Türkiye'deki ortağı Aydın Doğan Medyası, Jan'a sahip çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı nedeniyle teröristle "terörist" olan, FETÖ'cülerle "FETÖ'cü" sadece "Milli" olamayanlar Jan Böhmermann'ın yanında yer aldı.



Ancak ünlü komedyen Şahan Gökbakar, dün Instagram'dan çok önemli bir mesaj paylaştı. Gökbakar, "Merak ettim izledim. Ne demiş bu Jan Böhmermann, Türkiye ve Cumburbaşkanı Erdoğan hakkında diye... Açık söylüyorum, birazcık da 'dalga geçmiştir, büyütülecek bir şey yoktur' modundaydım. ANCAAAAK!! İzlediğim ilk andan itibaren gördüğüm şey TÜRK BAYRAĞININ önüne geçip ülkeme ve ülkemin Cumhurbaşkanına çok ağır küfür eden, aşağılama, hakaret ve nefret suçu işleyen haysiyetsiz ahlaksız bir insanın zırvalıkları. Tayyip bey yerden göğe kadar haklıdır bu konuda. Merkel de doğru karar vermiştir. Şovmen demeye bin şahit gereken, bu zavallı Alman genci tabi ki yargılanmalı ve bu ırkçı söylemlerinin ve işlediği nefret suçunun bedelini ödemeli... Çünkü bu şeref yoksunu dingilin yaptığı dünyada değil uzayda da suçtur" dedi. Şahan'a mesajından dolayı destek yağdı:



* Teşekkürler Şahan Bey... Duygularımıza tercüman oldunuz.

* Günümüzde cumhurbaşkanımızın arkasında durmak her yiğidin harcı değil. Bu tutumuzdan dolayı kutluyorum...

* Helal olsun sana.

* Erdoğan'ı sonuna kadar severim desteklerim. Fakat sevilip sevilmemesi bizi milletimizi ilgilendirir. Dışarıdan biri burnunu sokarsa, cevabını alır. * Sonuçta makam bizim. Devlet bizim. Vatan bizim.

* Cumhurbaşkanımızın yanında olup ülkenizi savunduğunuz için sizi tebrik ediyorum.








Etiketler: Şahan  Gökbakar  Alman  Komedyene  Haddini  Bildirdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER