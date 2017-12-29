SAHADAN ÇIKARKEN KABUSU YAŞADI
Fenerbahçeli taraftarlar, Brezilyalı futbolcuyu Fernandao kötü performansı nedeniyle İstanbulspor maçından çıkarken ıslıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçında Fenerbahçe evinde İstanbulspor ile karşılaştı. Müsabakanın 68. dakikasında Fernandao yerini Roberto Soldado'ya bırakırken tribünlerden tepki gördü.
Maçın başından beri etkili bir oyun sergilemeyen Fernandao kaçırdığı net pozisyonlardan dolayı müsabaka esnasında da ıslıklanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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