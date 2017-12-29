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Sahadan çıkarken kabusu yaşadı

SAHADAN ÇIKARKEN KABUSU YAŞADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Brezilyalı futbolcuyu Fernandao kötü performansı nedeniyle İstanbulspor maçından çıkarken ıslıkladı.

Tarih : 29 Aralık 2017, 00:30
Puan Ver : Sahadan Çıkarken Kabusu Yaşadı(5/10)1

Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçında Fenerbahçe evinde İstanbulspor ile karşılaştı. Müsabakanın 68. dakikasında Fernandao yerini Roberto Soldado'ya bırakırken tribünlerden tepki gördü.

Maçın başından beri etkili bir oyun sergilemeyen Fernandao kaçırdığı net pozisyonlardan dolayı müsabaka esnasında da ıslıklanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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