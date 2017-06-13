

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Sağlıkta Dönüşüm Programı"nın 2. döneminde yol haritasını açıkladı. Sağlıklı yaşam merkezlerinin sayısı çoğaltılacak. Her 2 bin kişiye bir aile hekimi düşecek. Evde sağlık hizmetleri konusunda yeni dönem başlıyor. Evlere hasta yatağından, oksijen tüpüne kadar her şey temin edilecek. İşte satırbaşları:







HEDEF 2 BİN... İstanbul'da şu anda bin 114 aile sağlığı merkezimiz var. 4 bin 368 de aile hekimliği birimimiz var. Bu hesaba göre 3 bin 300 kişiye bir aile hekimimiz düşüyor. Hedefimiz 2 bin kişiye bir aile hekiminin düşmesi.







DAHA HIZLI... İstanbul'da acil vakalara müdahalede daha hızlı olmak istiyoruz. Hareketli ekiplerin sayısını arttıracağız. Tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da telemetri dediğimiz sistemi geliştiriyoruz ambulanslarımızda. Yer tanıma açısından yeni elektronik sistemler geliştiriyoruz. Nakil açısından da çok özel yazılımlar yapıyoruz.







60 SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ... İstanbul'da 27 sağlıklı yaşam merkezimiz var, bu sayıyı 60'a çıkaracağız. İçinde aile hekimleriyle, diyetisyenleriyle, psikologlarıyla, fizyoterapistleriyle, beden eğitimi öğretmenleriyle, özel eğitim almış hemşireleriyle ve buna benzer karakterde personellerle donatılmış olacak.







ÖRNEĞİN BEN... Aile hekimine gittim. Beni sağlıklı yaşam merkezine gönderdi. Kanser taramalarım yapılacak. 57 yaşında erkek bir hastayım. Kolon kanseri için hemen dışkıda kan taraması yapılmalı. Şişmanım. Zayıflamamla ilgili beden eğitimi öğretmenleri ve diyetisyenler yaşıma göre nasıl besleneceğim ve egzersiz yapacağımı gösterecek.







SİGARADA MÜSAMAHA YOK... Kapalı mekânlarda sigara içenlere asla müsamaha göstermeyeceğiz. Kapanabilir, açılabilir alanlarda kapalı alan hükmündedir. Çok ağır cezaları var. Uyarıyorum, çapraz denetlemeler yaptırıyoruz. Dünyaya bu işi öğretmiş olan bir ülke olarak bu meselenin geriye gitmesine müsaade edemeyiz. Sigara içme oranları 2008'den 2012'ye kadar yüzde 32'lerden 27'lere düşmüştür. 2012-2014 arasında maalesef tekrar artış göstermiş, yüzde 32'lere çıkmıştır. 2016 rakamları biraz yüz güldürücü, tekrar yüzde 30,5'lara indik.







kaynak:sabah