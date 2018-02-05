Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çok sayıda hasta grubunun beklediği yeni ilaç ve tedavilerin geri ödeme kapsamına aldı. Yeni tedaviler arasında akciğer kanseri, lenfoma ile lösemi, astım, mesane kanseri ilaçları da bulunuyor. SGK tarafından dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Uygulamaları Tebliği özel sektörün uzun süredir beklediği fiyat düzenlemesini de içeriyor. Ayrıca 13 hasta grubunun heyecanla beklediği düzenlemeyi de kapsamına aldı. Obezite'den askeri düzenlemelere kadar 11 yeni düzenlemeyi barındıran tebliğle değişen konular şöyle:

11 YENİLİK HAYATI KOLAYLAŞTIRACAK

3 KANSER İLACI ÖDEME KAPSAMINA ALINDI: SGK'ya başvurulan 94 yeni ilaçtan 35'i geri ödeme listesine ilave edildi. İlaçlardan hodgkin lenfoma ve anaplastik büyük hücreli lenfoma tedavisi ile akciğer kanseri tedavisinde kullanıyor. Bu ilaçlar kurumla sözleşmeli eczanelerde vatandaşın erişimine sunuldu. Ayrıca lösemi, astım ve mesane kanseri tedavilerinde kullanılan 3 ilaç ücretsiz sunulacak.

EV HEMODİYOLİZİ KOLAYLAŞTI: Ev hemodiyalizi tedavisi için gerekli olan sağlık kurulu raporu, diyaliz merkezlerinde yapılan hemodiyaliz tedavilerinde olduğu gibi tek hekim tarafından düzenlenen uzman hekim raporu şeklinde yapılacak.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE SINIRSIZ FİZİK TEDAVİ: Yeni düzenleme ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına girmese bile atış, tatbikat veya diğer ateşli silah yaralanmaları nedeniyle malul olan vazife ve harp malullerine de özel sağlık hizmeti sunucularında yatarak verilen fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarındaki tedavi sayı sınırı kaldırıldı.

OBEZİTE AMELİYATI KOLAYLAŞTI: Sağlık Bakanlığı'nın önerisiyle vücut kitle endeksi 40 kg/m2'nin üzerinde olan kişilere ilave olarak 35-40 kg/m2 olan ve eşlik eden hastalığı bulunan kişilerde de obezite ameliyatları geri ödeme kapsamına alındı.

ACİLDE İLK 24 SAAT PARA OLMAYACAK: Hastanın acil servise başvurusundan itibaren 24 saat içinde stabilize edilerek ilgili kliniğe yatışı ya da başka bir sağlık hizmeti sunucusunun yataklı kliniğine sevk edilmesi sağlanacak.

2 YENİ KAN TETKİKİ GELDİ: Sağlık hizmeti sunucularınca yapılan moleküler tetkiklere iki yeni kod eklendi. Türkiye'de sık görülen Ailesel Akdeniz Anemisi ve trombofili gibi sık görülen genetik hastalık tanıları için tetkikler ücretsiz yapılacak.

ASKERİN İLAÇ KATILIM PAYI ERTELENDİ: Yeşil kartlı hastalar belediye hastanelerine sevksiz gidebilecek. Böylelikle yeşil kartlı hastaların sevk derdi sona ermiş olacak. Milli Savunma Bakanlığının talebi üzerine er/erbaşların askerlik hizmetine başlamadan önceki döneme ait katılım payı borçlarının askerlik hizmetleri tamamlanıncaya kadar ertelenecek. Diş tedavilerinde; trafik kazasında olduğu gibi iş kazası hallerinde de hareketli ve sabit diş protezlerinin 4 yıl olan yenilenme süresinin dikkate alınmayacak. Süre sınırını olmadan tedavi geri ödeme kapsamında gerçekleşecek. Yurt dışı kemik iliği nakli şahıs ödemelerinde fatura/dekont tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak TL üzerinden ödeme yapılacak.

Kaynak: haberinburada