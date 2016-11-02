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sağlıklı yaşam aracı 10 ilçede faaliyet yürüttü

SAĞLIKLI YAŞAM ARACI 10 İLÇEDE FAALİYET YÜRÜTTÜ

Mardin Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı “sağlıklı Yaşam Aracı” ekim ayında 10 ilçede faaliyet yürüttü.

Tarih : 02 Kasım 2016, 12:06
Puan Ver : Sağlıklı Yaşam Aracı 10 İlçede Faaliyet Yürüttü(5/10)4


Mardin Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı “sağlıklı Yaşam Aracı” ekim ayında 10 ilçede faaliyet yürüttü.

Sağlık Bakanlığı tarafından önleyici sağlık hizmetlerini tanıtmak amacıyla geçtiğimiz günlerde Mardin'e gönderilen “Sağlıklı Yaşam Aracı” ilçelerde hizmet vermeye devam ediyor. Halk Sağlığı Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından tahsis edilen bir aracın ekim ayında 10 ilçede faaliyet gösterdiği bildirildi.

Araç hakkında bilgi veren Halk Sağlığı Müdürü Saffet Yavuz, “Aracımızda bulunan personelimiz halka yönelik ‘obezite, diyabet, fiziksel aktivite, aile içi şiddet, ruh sağlığı ve organ bağışı' konularında bilgilendirme yaparak broşür dağıtıyor. Promosyon ürün olarak tişört ve şapka hediye ediyorlar. Etkinliğin sonunda ise çeşitli ikramlarımız oluyor. Sağlıklı yaşam aracında stant, ses sistemi, LCD TV, buzdolabı, lavabo gibi donanımların mevcut olduğu, başta okullar olmak üzere, pazaryeri, kent meydanı, festivaller gibi kalabalık insanların bulunduğu yerlerde hizmet vererek, halkımız bilgilendirilmekte olup, hastalıklardan korunma yolları hakkında videolar, çocuklarımız için de eğitici ve eğlenceli filmler izlenebilmektedir. Aracımız bugüne kadar birçok ilçelerimizde hizmet vermiş ve hizmet vermeye devam edecektir” dedi.








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