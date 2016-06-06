

On bir ayın sultanı ramazan geldi çattı. Günler uzun, hava sıcak... Bu ramazanda nelere dikkat edilmeli, neler yemeli, neler yememeli işin uzmanlarına sorduk.







“Sofraların yıldız ikilisi yoğurt ve yumurta olsun”







Dr. Ayça Kaya (İç hastalıkları uzmanı)







- Bu Ramazanda günler uzun, hava da sıcak olduğu için en büyük sorun susuzluk. Yemekten ziyade su içmek düşünülmeli. İftarla sahur arasında minimum 8-10 bardak su içmek lazım. Yeteri kadar su içmemek doktora danışmadan oruç tutan yaşlılarda, şeker, tansiyon ve kalp hastalarında böbrek yetmezliğine neden olabilir.







- Çay ve kahve su yerine geçmez. Bu ikili vücudu susuz bıraktığı için özellikle sahur sofralarından çıkarmak lazım. Onun yerine ıhlamur, adaçayı gibi daha dinlendirici çaylar tercih edilmeli. İlk tercihimiz rezene-anason çayı olabilir. Bu çay hem mideyi rahatlatır, sindirimi kolaylaştırır hem de gün içinde kişinin daha tok kalmasını sağlar.







- Bu yıl tok tutacak yiyecekler olarak sofraların yıldız ikilisi yoğurt ve yumurta olsun. Özellikle sahur sofralarına mutlaka girsin.







- Sahurda yağlı yiyecekler tüketmek gün içinde susuzluğu artırır, dayanıklılık süresini de kısaltır. En iyi sahur yemeği kahvaltıdır ama sahurda pide yemeyin. Beyaz ekmek kan şekeri dalgalanması yapar ve gün içinde çok acıktırır. Sahurda tam buğday ve esmer ekmekler tercih edilmeli.







- Uzun süre aç kalındığı için kan şekeri çok düşüyor. Bu nedenle orucu hurma ve bir bardak suyla açmak en iyisidir. Hurma kan şekerini çok iyi dengeler. Birden çok yendiği zaman mide problemleri yaşanabileceğinden iftara önden çorbayla başlamak da çok doğru bir seçimdir. Kremalı çorbaların yağ oranı yüksektir, uzak durmak gerekir. Lif oranı yüksek olan mercimek ve kuru baklagillerden yapılan çorbalar, probiyotikler açısından zengin olan tarhana, protein oranı yüksek olan yoğurt çorbası tercih edilebilir.







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