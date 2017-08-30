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Sağlıklı Kurban Nasıl Olur?

SAĞLIKLI KURBAN NASIL OLUR?

Tarım Bakanlığı, hâlâ kurban almamış vatandaşlara sağlıklı kurbanı tarif etti: "Sağlıklı sığırda omuzlar geniş, vücut çıkıntıları belirsiz, deri yumuşak ve elastiki, bakışları canlı, kıllar ince ve parlaktır"

Tarih : 30 Ağustos 2017, 10:50
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, kurban almayanlar için "Kurban Rehberi" yayımladı. Rehberde, kurban olabilmesi için sığır ve mandaların 2 yaşını, devenin 5 yaşını, keçi ve koyunların bir yaşını bitirmiş olması gerektiği belirtildi. Manda ve sığırların 2 yaşını tamamlayıp tamamlamadığını ve 3 yaşına girdiğini anlamak için iki ön kesici süt dişlerinin yerini kalıcı dişlerin alması gerektiği vurgulandı.

BUTLAR YUVARLAK OLMALI

Sığırda butların yuvarlak olması gerektiği vurgulanan rehberde, "Sağlıklı sığırda omuzlar geniş, vücut çıkıntıları belirsiz, deri yumuşak ve elastiki, bakışları canlı, kıllar ince ve parlaktır. Ayrıca, göz, burun, ağız, meme ve arkasında anormal akıntılar, bacak ve ayaklarında topallık, deri ve memelerinde hastalık belirtisi, şişkinlik, renk değişimi ve yara bulunmaz" denildi.

KÖR HAYVAN TERCİH EDİLMEMELİ

Kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün hayvanların kurban olarak seçilmemesi gerektiğini kaydeden bakanlık; kör, boynuzları kırık, kulaklarının ve memelerinin yarısı kesik hayvanların kurban olarak tercih edilmemesi gerektiğini ifade etti. Rehberde, kurbanlık olarak satın alınacak küçükbaş ve büyükbaş hayvanların bakanlık tarafından kurulan bilgisayar destekli veri tabanlarında kayıtlı olduğunu gösteren kulak küpelerinin bulunması gerektiği vurgulandı. Büyükbaş hayvanlar için pasaport, küçükbaş hayvanlar için nakil belgesinin olup olmadığının da kontrol edilmesi önerildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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